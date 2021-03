Ernst kehrt zurück zu seiner alten Liebe Hannover 96 Stand: 13.03.2021 14:37 Uhr In Sebastian Ernst hat Fußball-Zweitligist Hannover 96 den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Mit ihm kehrt ein alter Bekannter zurück zu seinen Wurzeln.

Es war der 28. Oktober 2014, als sich all die Schufterei und Beharrlichkeit in der Jugendakademie für den damals 19 Jahre alten Ernst auszuzahlen schien. Sein erstes Spiel für die Profis von Hannover 96, eingewechselt zehn Minuten vor Schluss im DFB-Pokal gegen den VfR Aalen. Hannover verlor mit 0:2 - es blieb der bis dato einzige Profi-Einsatz für Ernst im Trikot der "Roten".

Ernst als "wichtiger Baustein"

Das soll und wird sich ab der nächsten Saison ändern. Wie der Club am Sonnabend bekannt gab, kehrt der nunmehr 26 Jahre alte Mittelfeldspieler zurück an die Leine, kommt ablösefrei im Sommer von Ligakonkurrent Greuther Fürth. "Er kommt aus dem eigenen Stall, hat unsere Akademie komplett durchlaufen. Wir sehen in ihm sehr viel. Er ist ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft fürs nächste Jahr", sagte 96-Sportdirektor Gerhard Zuber. Ernst unterschreibt bei den Niedersachsen einen Dreijahresvertrag.

"Entscheidung für Hannover 96"

In 106 Einsätzen für Fürth machte der Mittelfeldspieler mit 16 Toren und 16 Vorlagen auf sich aufmerksam. "Hannover ist meine Heimat. 96 ist der Club, bei dem ich die meiste Zeit meines Lebens gespielt habe. Es ist eindeutig eine Entscheidung für Hannover 96 und keine gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth", ließ sich Ernst auf der Vereinshomepage der "Roten" zitieren.

Nachdem der 27-Jährige alle Jugendmannschaften bei 96 durchlaufen hatte, heuerte er beim 1. FC Magdeburg an. Es folgte eine Zwischenstation bei den Würzburger Kickers, dem morgigen Gegner der Niedersachsen (13.30 Uhr im NDR Livecenter). Nach acht Einsätzen zog es ihn zu Fürth, wo er zum gestandenen Zweitliga-Profi wurde. Davon will sein Ausbildungsverein ab dem Sommer profitieren.

VIDEO: U19-Trainer Schmidt: "Wettkampfpraxis ist nicht zu ersetzen" (10 Min)

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 13.03.2021 | 15:25 Uhr