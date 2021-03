Corona: Hannover 96 in Quarantäne - Spiel gegen Würzburg fällt aus Stand: 14.03.2021 14:40 Uhr Ein Fußballer des Zweitligisten Hannover 96 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die gesamte Mannschaft ist in 14-tägiger häuslicher Quarantäne. Die für den heutigen Sonntag angesetzte Partie gegen Würzburg fällt aus.

"Dem Spieler geht es gut, er hat keine Symptome", sagte der Hygienebeauftragte der Niedersachsen, Mannschaftsarzt Axel Partenheimer. "Obwohl wir uns an alle Hygiene- und Sicherheitsvorschriften gehalten haben, gibt es keine Garantie, dass so ein Fall nicht auftritt. Zum Schutz der Spieler und um ein weiteres Ausbreiten der Infektion zu verhindern, ist die Quarantäne unumgänglich. Mit den zuständigen Behörden haben wir eine enge Abstimmung und vertrauensvolle Gespräche", erklärte Partenheimer.

Betroffen sind davon nach Angaben des Clubs die komplette Mannschaft mit Ausnahme der beiden verletzten Spieler Timo Hübers und Franck Evina, das Trainerteam sowie ein Physiotherapeut. Die Entscheidung darüber fällte das Gesundheitsamt.

Zuber: "So wenig Substanz wie möglich verlieren"

Nach Informationen des "Sportbuzzers" trainierte der gesamte Kader von Hannover 96 am Freitag im Innenbereich der Arena und damit in einem geschlossenen Raum. Das sei der Grund, warum auch alle Spieler des Teams nach dem Corona-Fall als Kontaktpersonen der ersten Kategorie eingestuft wurden. "Wir müssen schauen, wie wir die Mannschaft jetzt zwei Wochen lang beschäftigen, um so wenig Substanz wie möglich zu verlieren", sagte Sportdirektor Gerhard Zuber.

Zweite Corona-bedingte Absage

Die 96-Partie gegen Würzburg ist bereits die zweite, die an diesem Spieltag wegen positiver Corona-Tests abgesagt werden musste. Beim Nordrivalen Holstein Kiel hatte es am Freitag vier Fälle gegeben, die Begegnung beim 1. FC Heidenheim fiel aus. Für den kommenden Freitag steht das Duell Holstein Kiel - Hannover 96 auf dem Spielplan. Offiziell abgesagt ist die Partie noch nicht, sie wird unter den aktuellen Umständen aber ebenfalls nicht stattfinden können.

