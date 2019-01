Stand: 27.01.2019 08:23 Uhr

Eintracht gegen Hansa: Nordduell mit Neubeginn

Mit einem radikalen personellen Umbruch will der stark abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig den Absturz in die sportliche Bedeutungslosigkeit verhindern. Im ersten Spiel nach der Winterpause trifft das Liga-Schlusslicht von Trainer André Schubert heute (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) auf den FC Hansa Rostock. Auch bei den Mecklenburgern gibt es einen Neubeginn, nachdem die sportliche Führung ausgetauscht wurde. Der neue Trainer Jens Härtel und der neue Sportvorstand Martin Pieckenhagen wollen Hansa wieder auf Vordermann bringen.

Braunschweig - Hansa: Vieles neu im Nordduell







Schubert: "Gute Mischung, gute Typen"

Der Abstieg der Braunschweiger in die Regionalliga ist eigentlich nur noch mit einem kleinen Fußball-Wunder zu verhindern, aber Trainer Schubert will den Glauben nicht verlieren. "Am Ende sollen vier Teams hinter uns sein", sagte der 47-Jährige. Damit das gelingt, hat er acht neue Spieler geholt - sieben Profis haben den Club dagegen verlassen. Jetzt habe er "im Kader eine gute Mischung und gute Typen. Wir sind sehr variabel. Das Trainingsniveau ist besser", freute sich Schubert. Sein Motto: "Vollgas geben." Kapitän Stephan Fürstner versprach den Fans, dass die Mannschaft versucht, "eine Riesenrückrunde" zu spielen.

Braunschweigs Rettungs-Rechnung

Für die Rettung hat Eintracht-Coach Schubert eine klare Rechnung im Kopf. "Man wird 43 bis 45 Punkte brauchen, um die Liga zu halten." Das Problem: Braunschweig hat nach 20 Spielen erst kümmerliche 14 Punkte geholt, acht Zähler fehlen auf einen Nichtabstiegsplatz. Zudem ist die Tordifferenz mit minus 18 desolat.

Hansa: Debüt für Härtel und Pieckenhagen

Trotz dieser schwachen Bilanz zollte der neue Hansa-Trainer Härtel dem angeschlagenen Gegner vor seinem Pflichtspiel-Debüt Respekt: "Wir dürfen uns von der Tabelle nicht blenden lassen. Braunschweig ist eine richtig gute Mannschaft, das haben sie zuletzt gezeigt." Hansa kann praktisch in Bestbesetzung angehen. Mit Ausnahme von Verteidiger Vladimir Rankovic, der nach Adduktorenbeschwerden noch in der Rehabilitation ist, stehen alle Profis zur Verfügung. Härtel war Anfang Januar als Nachfolger des beurlaubten Pavel Dotchev verpflichtet worden. Und zwar vom neuen Sportchef Pieckenhagen, der folgendes Ziel für die Restrunde ausgab: "Wir wollen schnell viele Punkte sammeln, um nicht mehr nach unten schauen zu müssen." Die Rostocker liegen vor diesem 21. Spieltag auf dem achten Platz, 14 Punkte hinter Spitzenreiter Osnabrück und 13 Punkte vor dem Tabellenletzten aus Braunschweig.

