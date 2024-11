Eintracht Braunschweig will gegen HSV den Herbst-Blues überwinden Stand: 07.11.2024 17:02 Uhr Mit Eintracht Braunschweig und dem HSV treffen in der 2. Liga zwei Fußball-Teams aufeinander, die gerade etwas den Herbst-Blues spüren. Beide Mannschaften verbindet eine Sieglos-Serie, die sie am Freitagabend überwinden wollen. Den "Löwen" soll dabei Ex-HSV-Keeper Marko Johansson helfen.

Es waren noch angenehme 15 Grad, als die Braunschweiger ihren bis dato letzten Pflichtspielsieg bejubelten. Und dieser Erfolg schmeckte besonders gut: Am 6. Oktober besiegten die "Löwen" den Erzrivalen Hannover 96 mit 2:0, die Blau-Gelben skandierten "Derbysieger". Über einen Monat später sind die Sorgen bei der Niedersachsen allerdings wieder groß: Niederlage in Berlin und zwei Remis gegen Münster und Paderborn - Tabellenplatz 17. Die Eintracht kommt einfach nicht von den Abstiegsplätzen weg.

Scherning: HSV wie ein Bundesligist

Immerhin hat Scherning in Paderborn einen Schritt in die richtige Richtung erkannt, wie er vor dem Nordduell am Freitag (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) erklärte. "Es wäre relativ einfach, wenn du jetzt sagen könntest: Okay, die Dinge, die du in Paderborn auf den Platz gebracht hast, die brauchen wir so eins zu eins auch gegen HSV", sagte der 41-Jährige. "Von diesen Dingen werden wir viel brauchen, aber es ist ein anderes Spiel. Es kommt ein Gegner mit einer ähnlichen Systematik und viel individueller Qualität auf uns zu."

Hinsichtlich der Punkteausbeute lief es beim HSV zuletzt zwar nicht Wunsch - letztmalig gelang ein Sieg am 20. Oktober (3:1 gegen den 1. FC Magdeburg). Gleichwohl zollte Scherning dem kommenden Gegner großen Respekt. "Wenn du dir anschaust, was bei ihnen auf dem Platz los ist, dann denkst du, du spielst gegen einen Bundesligisten", sagte Scherning: "Wenn du dir die Breite im Kader mit den Jungs anschaust, mit der sie nachlegen können, dann sprechen wir über Marco Richter, über Ransford Königsdörffer, über Immanuel Pherai oder über einen Bakery Jatta, der im vergangenen Spiel gar nicht reingekommen ist. Wir werden mindestens genauso gut verteidigen müssen wie in Paderborn."

Johansson "bis auf Weiteres" im Eintracht-Tor

Und wenn die Gäste dann doch einmal durchkommen sollten, vertrauen die "Löwen" erneut auf die Geschicke eines Schweden, der in der vergangenen Saison noch das HSV-Trikot getragen hat: Torhüter Marko Johansson. "Marko wird spielen, und das auch bis auf Weiteres. Er hat diese Chance weiterhin verdient und in der vergangenen Woche einen sehr sicheren Eindruck gemacht. Vor allem in den Momenten, in denen er gebraucht wurde", so Scherning. "Ich erwarte von ihm, dass er konstant gute Leistungen bringt, um zu zeigen, dass er diese Rolle nicht nur für zwei oder drei Wochen haben will, sondern über einen längeren Zeitraum."

Scherning sieht insgesamt viele Aufgaben für sein Team gegen einen Gegner, bei dem Davie Selke "im Zentrum ein Faktor" sei. "Wir fühlen uns für die Aufgaben aber bereit. Wir haben Heimspiel, das Flutlicht wird angeknipst, die Spannung wird merkbar sein. Du wirst sie fühlen."

Mögliche Aufstellungen:

Eintracht Braunschweig: Johansson - Jaeckel, Bicakcic, Ehlers - Kaufmann, Krauße, Köhler, Bell Bell - Gomez - Szabo, Philippe

HSV: Heuer Fernandes - Perrin, Schonlau, Muheim - Katterbach, Elfadli, Meffert, Dompé - Karabec - Selke, Königsdörffer

