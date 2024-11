Eintracht Braunschweig punktet in Paderborn Stand: 03.11.2024 15:25 Uhr Drei Tage nach Halloween bekam das Publikum vom SC Paderborn und Eintracht Braunschweig viel Saures geboten. Immerhin: Die ab der 72. Minute in Überzahl spielenden Niedersachsen sammelten am Sonntag beim 0:0 in Ostwestfalen einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt ein.

von Christian Görtzen

Die "Löwen" sind aber am elften Spieltag mit jetzt neun Punkten auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Braunschweig half durch das Remis ausgerechnet dem Nachbarn Hannover 96 (2:1 gegen Karlsruher SC). Paderborn verpasste die Chance, von den "Roten" die Spitzenposition in der Tabelle zu übernehmen.

Eintracht besser, aber einmal im Glück

Wie von Eintracht-Coach Daniel Scherning angekündigt, erhielt der schwedische Torhüter Marko Johansson eine weitere Bewährungschance. Der frühere deutsche U21-Nationaltorwart Lennart Grill nahm auf der Ersatzbank Platz. Viel zu tun bekam der frühere HSV-Keeper Johansson in der ersten Hälfte nicht. Bei einer Hereingabe von Laurin Curda - der Ball tropfte an die Latte - hatte der 26-Jährige Glück (38.). Ansonsten kam vom SCP, der als Tabellendritter in den Spieltag gegangen war, sehr wenig.

Braunschweig machte in einem ersten Durchgang, der eine richtig zähe Angelegenheit war, den besseren Eindruck und kam durch Christian Joe Conteh (26.) und Leon Bell Bell (32.) zu ganz guten Gelegenheiten. Das 0:0 zur Pause passte aber perfekt zum bisherigen Unterhaltungswert der Begegnung.

Rot für Paderborns Hoffmeier

Besser wurde es auch nach Wiederanpfiff nicht - sondern: sogar noch trister. Plötzlich dann dies: Eintracht-Profi Sven Köhler lag nach einem Zweikampf mit Marcel Hoffmeier auf dem Boden. Schiedsrichter Wolfgang Haslberger sah sich die Szene auf Hinweis des VAR noch einmal auf dem Bildschirm an und zückte die Rote Karte für den Paderborner (74.). Er hatte einen Ellenbogencheck gegen Köhler erkannt.

Braunschweig mit guten Chancen

Und beinahe hätte sich für die Niedersachsen die Überzahl schnell ausgezahlt: Rayan Philippe verpasste eine Hereingabe mit dem ausgestreckten Fuß nur knapp - es war die deutlich beste Chance der Partie bislang (74.). Auch Kevin Ehlers hatte per Kopfball eine gute Gelegenheit (80.). Allerdings wäre kurz vor Schluss fast noch der Punkt verlorengegangen. Paderborn hatte eine exzellente Doppel-Chance: Tjark Scheller und Ilyas Ansah scheiterten an Johansson (89.).

Auf der anderen Seite hatte der eingewechselte Levente Szabo noch eine weitere sehr gute Möglichkeit (90.+4), er scheiterte am stark parierenden SCP-Torwart Markus Schubert. Kurz darauf war dann Schluss. Die Schlussphase entschädigte dann doch für einiges.

