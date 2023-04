Eintracht Braunschweig verliert mit 1:5 beim SC Paderborn Stand: 28.04.2023 20:24 Uhr Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig wird seine Abstiegssorgen so schnell nicht los. Die "Löwen" unterlagen am Freitagabend beim SC Paderborn mit 1:5 (0:2) und verpassten einen weiteren, großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

von Martin Schneider

Nach dem 1:2 gegen Magdeburg wirft die zweite Niederlage in Folge die Blaub-Gelben zwar nicht um, da sie nach wie vor ein Punktepolster auf die Konkurrenz im Kampf um die Klasse haben. Dennoch hat es das Restprogramm der "Löwen" in sich: Mit Sandhausen, Regensburg und Hansa Rostock warten in den letzten vier Partien noch drei direkte Abstiegskampf-Konkurrenten auf die Eintracht. In jenen Spielen sollten die Braunschweiger mutiger und vor allem hintenraus konzentrierter auftreten.

Paderborn gibt klar den Ton an, BTSV zu passiv

Von Beginn an lag die Führung der Gastgeber an diesem milden Abend in der Luft. Der BTSV setzte auf eine kompakte Defensive, die die Angriffe der flinken und spielfreundigen Gastgeber rund um die Aktivposten Sirlord Conteh und Florent Muslija lange Zeit abwehren konnten. Doch in der 28. Minute traf Julian Justvan mit einem Flugkopfball nach maßgenauer Flanke von Raphael Obermair zum 1:0 für Paderborn. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte der Vorlagengeber Obermair sogar auf 2:0 für die Gastgeber - ein bitterer Rückschlag für die Eintracht.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Abstiegskampf mit Hansa und BTSV Rostock und Braunschweig kämpfen um den Klassenerhalt. Das Restprogramm aller Abstiegskandidaten auf einen Blick. mehr

Kaufmann hat den Ausgleich auf dem Kopf - und vergibt

Denn die war nach dem ersten Gegentreffer eigentlich wieder gut im Spiel und hatte durch Fabio Kaufmann, der es ebenfalls per Flugkopfball versuchte, die große Chancen auf den Ausgleich (37.). Allerdings strich sein Versuch knapp am Tor vorbei und so gingen die Niedersachsen mit hängenden Köpfen und einem Zwei-Tore-Rückstand in die Halbzeit.

Weitere Informationen Spielplan Eintracht Braunschweig Ansetzungen und Ergebnisse der Eintracht im Überblick. mehr

Zurück auf den Platz kamen sie allerdings voller Tatendrang. Braunschweig zeigte zu Beginn der zweiten 45 Minuten ein Aufbäumen gegen die Niederlage und spielte sich in der gegnerischen Hälfte fest. Den Treffer erzielten aber erneut die effizienten Gastgeber: Muslija legte für Conteh auf, der zum 3:0 einschob (52.)

Ujahs Treffer reicht nicht für die Wende

Sekunden später lieferte Anthony Ujah die perfekte Antwort und brachte die Eintracht mit seinem Tor zum 1:3 (53.) zurück in die Partie. Danach sah es für zehn Minuten so aus, als könnte das Spiel in Richtung der Gäste kippen. Braunschweig schnürte den SCP in der eigenen Hälfte ein, versäumte es allerdings, weitere Treffer zu erzielen.

Paderborn berappelte sich wieder und brachte den Erfolg nach Hause. Dennis Srbeny (90.) sorgte noch für das 4:1, Marvin Pieringer verschoss in der Nachspielzeit einen Elfmeter für die Gastgeber (90.+3). Besser machte es eine Minute später erneut Srbeny, der für den 5:1-Endstand sorgte.

30.Spieltag, 28.04.2023 18:30 Uhr SC Paderborn 5 Braunschweig 1 Tore: 1 :0 Justvan (28.) 2 :0 Obermair (45. +1) 3 :0 S. Conteh (51.) 3: 1 Ujah (53.) 4 :1 Srbeny (90.) 5 :1 Srbeny (90. +5)

SC Paderborn: J. Huth - Hoffmeier, To. Müller (86. Hünemeier), Humphreys - Justvan, Rohr (67. K. Klefisch), Schallenberg, Obermair - S. Conteh (66. Nadj), Leipertz (76. Srbeny), Muslija (77. Pieringer)

Braunschweig: R.-T. Hoffmann - de Medina (46. Pherai), Behrendt, Kurucay (81. K. Endo), Donkor - Krauße (63. Henning), Nikolaou - F. Kaufmann (81. Pena Zauner), Wintzheimer (46. Lauberbach), Multhaup - Ujah

Zuschauer: 13266



Weitere Daten zum Spiel J. Huth - Hoffmeier, To. Müller (86. Hünemeier), Humphreys - Justvan, Rohr (67. K. Klefisch), Schallenberg, Obermair - S. Conteh (66. Nadj), Leipertz (76. Srbeny), Muslija (77. Pieringer)R.-T. Hoffmann - de Medina (46. Pherai), Behrendt, Kurucay (81. K. Endo), Donkor - Krauße (63. Henning), Nikolaou - F. Kaufmann (81. Pena Zauner), Wintzheimer (46. Lauberbach), Multhaup - Ujah13266

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 28.04.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eintracht Braunschweig 2. Bundesliga