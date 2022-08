Eintracht Braunschweig verliert Kellerduell in Bielefeld klar Stand: 26.08.2022 20:21 Uhr Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat am sechsten Spieltag seine bereits fünfte Niederlage kassiert. Im Kellerduell beim bisherigen Vorletzten Arminia Bielefeld unterlag das Schlusslicht am Freitagabend mit 1:4 (0:3).

von Christian Görtzen

Damit bleibt es in der Tabelle wie gehabt: Die Blau-Gelben stehen ganz unten - so, wie seit dem dritten Spieltag schon. Am besten waren die Niedersachsen noch nach der Auftaktrunde platziert, als sie auf dem geteilten 16. Rang standen. Ihre Zweitligareife hat die Mannschaft von Trainer Michael Schiele jedenfalls noch nicht nachweisen können.

"Wir haben dem Gegner die Führung quasi geschenkt. Und bis zu Halbzeit haben wir dann nicht mehr so ins Spiel gefunden. So verlieren wir hier am Ende mit 1:4, was bitter ist, was aber das Spiel vielleicht nicht ganz so darstellt", sagte Braunschweigs Philipp Strompf im Interview mit dem NDR.

Braunschweig kassiert in nur neun Minuten drei Tore

Bereits in der Anfangsphase der Partie offenbarte sich ein weiteres Mal das große Manko der "Löwen" in dieser Saison: Sie lassen einfach zu viele Chancen aus - selbst exzellente. Von eben jener Qualität war die Gelegenheit, die sich Anthony Ujah nach schönem Steilpass von Immanuel Pherai bot.

Obwohl der ehemalige Angreifer von Bundesligist Union Berlin völlig unbedrängt war, jagte er den Ball aus zentraler Position aus acht Metern über das Tor (5.). Eintracht Braunschweig hatte zwar danach im Duell mit dem Team des früheren Osnabrücker Trainers Daniel Scherning optische Vorteile, eigene Gelegenheiten ergaben sich daraus aber nicht.

In der Offensive viel zu harmlos, in der Defensive erschreckend instabil - die Braunschweiger verloren wiederholt ihre Gegenspieler aus den Augen und innerhalb von nur neun Minuten die Partie. Das Unheil begann nach einer Ecke von Bastian Oczipka mit einem Kopfballtor von Bryan Lasme, der Niederländer konnte ungestört zum 1:0 für die Arminia einköpfen (30.).

Vor dem zweiten Treffer der Ostwestfalen durch Oliver Hüsing (36.) flipperte die Kugel wild durch den Fünf-Meter-Raum der Gäste. Torhüter Jasmin Fejzic versuchte mit Hand und Fuß, den Ball abzuwehren - doch letztlich vergeblich. Und Robin Hack legte, wieder nach Vorarbeit von Oczipka, per Volleyabnahme das 3:0 nach (39.). Mit diesem Rückstand ging der BTSV auch in die Kabine.

Hoffnung der Eintracht währt nur kurz

Nach einer knappen Stunde war unvermittelt die Hoffnung zurück - dank tatkräftiger Mithilfe von Arminia-Keeper Martin Fraisl. Der Österreicher bugsierte nach einer Ecke von Pherai den Ball selbst über die Linie. Der Treffer zum 1:3 wurde aber dem Braunschweiger zugeschrieben (58.). Ging da vielleicht doch noch etwas? Elf Minuten später gab es die Antwort, und die lautete: nein! Masaya Okugawa strebte ohne große Gegenwehr allein auf Fejzic zu und schoss diesem die Kugel durch die Beine - 4:1 (69.). Der BTSV versuchte danach zwar noch einiges, war aber dabei aber alles andere als zwingend.

6.Spieltag, 26.08.2022 18:30 Uhr Arm.Bielefeld 4 Braunschweig 1 Tore: 1 :0 Lasme (30.) 2 :0 Hüsing (37.) 3 :0 Hack (39.) 3: 1 Pherai (58.) 4 :1 Okugawa (69.)

Arm.Bielefeld: Fraisl - Klünter (87. Sidler), Hüsing, Andrade, Oczipka (87. Bello) - Vasiliadis, Lepinjica - Hack (87. Klos), Lasme (61. F. Krüger), Okugawa - Serra (72. Ramos)

Braunschweig: Fejzic - Behrendt, Nikolaou, Strompf - J. H. Marx (60. Multhaup), Krauße, Donkor - Henning (60. F. Kaufmann), Pherai (87. Pena Zauner) - Ujah (72. Lauberbach), Ihorst (60. K. Endo)

Zuschauer: 18057



