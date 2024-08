Eintracht Braunschweig: Scherning fordert "absolute Bereitschaft" Stand: 09.08.2024 17:08 Uhr Wie reagiert Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig auf die 1:5-Auftaktklatsche beim FC Schalke 04? Die Antwort darauf gibt es am Sonntag (13.30 Uhr) im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg.

Der Freitag begann mit guten Nachrichten in Braunschweig: Marko Johansson komplettiert das Torhüter-Team, der 25-Jährige wechselt vom HSV an die Hamburger Straße. Gleich die nächste Club-Mitteilung war jedoch weniger erfreulich: Die übliche Pressekonferenz vor der ersten Partie im Eintracht-Stadion musste krankheitsbedingt ausfallen. Trainer Daniel Scherning, so versicherte Eintracht Braunschweig aber in einer Mitteilung, werde die Mannschaft jedoch ganz regulär auf das Duell am Sonntag vorbereiten. Er dürfte also an der Seitenlinie stehen.

Für die "Löwen" bietet sich am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) vor heimischem Publikum gegen den FCM die Chance, sich für einen komplett verkorksten Saisonauftakt (1:5 beim FC Schalke 04) zu rehabilitieren.

Verständlicherweise lag der Fokus unter der Woche auf der Stabilisierung der Defensive. "Alle fünf Gegentore waren zu verteidigen. Daran werden wir arbeiten", hatte Scherning gleich nach der Partie in Gelsenkirchen gesagt.

"Wir brauchen die absolute Bereitschaft." Eintracht-Trainer Daniel Scherning

Denn eine kompakte und gute Defensivleistung sei nötig, "um den Magdeburgern ihre Stärken zu nehmen", so Scherning in einem Interview, das der BTSV veröffentlichte. "Sie suchen gerne Eins-gegen-eins- und Zwei-gegen-eins-Duelle, die wollen wir verhindern. Dafür brauchen wir die absolute Bereitschaft, auch die 50/50-Zweikämpfe und damit die entscheidenden für uns zu entscheiden. Wir wollen keinen offenen Schlagabtausch auf dem Feld, sondern brauchen die Kontrolle im Spiel in den richtigen Momenten."

Eintracht-Zugang Ould-Chik eine Option

Kevin Ehlers fällt bei den "Löwen" mit muskulären Problemen im Oberschenkel aus. Seine Position werde Robert Ivanov einnehmen, sagte Scherning. Der Ende Juli verpflichtete Mittelfeldspieler Walid Ould-Chikh, an dem auch Magdeburg Interesse gehabt hatte, hat die ganze Trainingswoche absolviert. "Er ist dadurch selbstredend eine Option für Spielzeit", sagte Scherning.

Auch Johansson, dessen Verpflichtung eine Reaktion auf die schwere Knieverletzung von Ersatzkeeper Tino Casali ist, dürfte am Sonntag auf der Bank Platz nehmen. Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel schätzt beim Schweden neben den Torwartqualitäten auch dessen "gute Kommunikation".

Mögliche Aufstellungen:

Eintracht Braunschweig: Grill - Ivanov, Bicakcic, Nikolaou - Rittmüller, Köhler, Bell Bell - Kaufmann, Gomez - Conteh, Philippe

1. FC Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen, Heber - El Hankouri, Gnaka, El-Zein, Musonda - Teixeira, Kaars, Atik

