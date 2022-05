Stand: 06.05.2022 09:50 Uhr Eintracht Braunschweig: Der Aufstiegs-Countdown im News-Blog

Ein Sieg fehlt Eintracht Braunschweig noch zum Zweitliga-Aufstieg. Schon am Sonnabend beim SV Meppen kann es soweit sein. Gelingt der Sprung nach oben? Alle Informationen rund um die "Löwen" im News-Blog bei NDR.de.

NDR überträgt live

Der NDR überträgt das Drittligaspiel in Meppen am Sonnabend ab 14 Uhr live im TV und im Livecenter bei NDR.de. Gelingt Braunschweig der Aufstieg, verlängert sich die Sendung um 15 Minuten bis 16.15 Uhr.

Warm-up: So feierte Braunschweig die jüngsten Aufstiege

VIDEO: So geht Party! Eintracht Braunschweig im Aufstiegs-Modus (1 Min)

Eintracht Braunschweig und die Sache mit dem Fahrstuhl

Im Fahrstuhl runter und wieder hoch - das war bei Eintracht Braunschweig in den vergangenen Jahren das Motto:

2017: Der Traditionsclub verpasst erst in der Relegation den Erstliga-Aufstieg.

2018: Der BTSV steigt völlig überraschend aus der Zweiten Liga ab.

2019: Der Abstieg in die Regionalliga wird erst am letzten Spieltag verhindert.

2020: Es geht wieder hoch in Liga zwei.

2021: Es geht gleich wieder runter in Liga drei.

2022: ???

