Eintracht Braunschweig: Coach Scherning warnt vor Regensburg

Eintracht-Coach Scherning: "Wollen zeigen, dass wir 'Löwen' sind" Stand: 29.11.2024 15:57 Uhr Zu Hause läuft's für Eintracht Braunschweig. Seit fast drei Monaten ist der Fußball-Zweitligist dort unbesiegt. Da scheint der bislang in der Fremde noch punktlose Tabellenletzte Jahn Regensburg am Sonnabend der ideale Gast zu sein. BTSV-Coach Daniel Scherning sieht die Lage aber ganz anders.

Die sportliche Lage für die Teams wollte Scherning gar nicht erst schönreden. "Wenn du dir die Tabellenkonstellation anschaust, wird das morgen kein Leckerbissen. Ich glaube, das ist aber auch gar nicht notwendig, sondern wir wollen zeigen, dass wir 'Löwen' sind und dass wir kämpfen wie die 'Löwen'", sagte der 41-Jährige am Freitag in der Pressekonferenz im Hinblick auf das Kellerduell am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de), in dem der Viertletzte Eintracht Braunschweig das Schlusslicht SSV Jahn Regensburg empfängt.

BTSV empfängt schwächstes Auswärtsteam der Liga

Schernings eindringlicher Appell, dass sein Team wie die "Löwen" kämpfen solle, wirkt beim ersten Hören fast etwas übertrieben. Schließlich kommt kein Spitzenteam der Zweiten Liga an die Hamburger Straße, sondern der bislang in dieser Serie so überforderte Aufsteiger aus der Oberpfalz, der zudem in der Fremde sogar noch um einiges harmloser ist als im eigenen Stadion.

In heimischen Gefilden holte Regensburg immerhin sieben Punkte. Außerhalb der schmucken Domstadt ist die Bilanz erschreckend: sechs Spiele, sechs Niederlagen, 22 Tore kassiert und ganze drei geschossen.

Viele Ausfälle - Scherning beruft fünf Youngster

Schernings Appell ist durch zweierlei begründet: die eigene personelle Situation und die Befürchtung, dass der Gegner unterschätzt werden könnte. "Levi Szabó wird weiterhin ausfallen und hat bisher nicht auf dem Trainingsplatz gestanden, auch Chris Conteh steht nicht zur Verfügung", berichtete der Coach.

"Dazu kommt Fabio Kaufmann mit der fünften Gelben Karte und Jannnis Nikoloau mit einer Mandelentzündung. Im Moment kommt irgendwie alles von überall hergeflogen. Wir haben aktuell 14 gesunde Profi-Feldspieler im Training." So schafften es auch fünf Nachwuchsspieler in den Kader.

"Werden den Tabellenletzten nicht aus dem Stadion schießen." Eintracht-Coach Daniel Scherning

Im gleichen Zuge bat Scherning um Geduld des Anhangs, der bei den vergangenen vier Heimspielen der Eintracht viel Grund zur Freude hatte. Zehn Punkte sammelten die Niedersachsen ein.

"Wir brauchen morgen von jedem Einzelnen, der Teil dieser Mannschaft und des Kaders sein wird, aber auch von den Fans im Stadion eine realistische Einschätzung der Situation", so der Eintracht-Trainer. "Wir müssen wissen, dass wir morgen den Tabellenletzten nicht aus dem Stadion schießen werden, sondern dass es ein Geduldsspiel sein wird, in dem wir die Unterstützung unserer Zuschauer vielleicht mehr als in den vergangenen Heimspielen brauchen werden."

Mögliche Aufstellungen:

Eintracht Braunschweig: Johansson - Jaeckel, Bicakcic, Ehlers - Ba, Köhler, Krauße, Bell Bell - Gomez, Szabo, Philippe

Jahn Regensburg: Gebhardt - Wurm, Bulic, Breunig - Viet, Geipl, Ernst, Hein - Pröger, Kother - Kühlwetter

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 01.12.2024 | 22:50 Uhr