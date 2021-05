"Ein Wunder zu wenig": Köln zerstört Bundesliga-Traum von Holstein Kiel Stand: 29.05.2021 20:39 Uhr Holstein Kiel hat den Aufstieg in die Bundesliga verpasst: Die "Störche" verloren am Samstagabend im Relegations-Rückspiel gegen den 1. FC Köln mit 1:5 (1:4). Der 1:0-Sieg in der Domstadt reichte nicht.

von Florian Neuhauss

Nach dem Schlusspfiff sackten viele Kieler auf den Rasen. Mit den Kräften am Ende, von den Emotionen übermannt. "Wenn du dreimal die Chance hast, den Traum von der Bundesliga zu realisieren und es dreimal nicht schaffst, dann ist da erst mal nur Enttäuschung", erklärte Routinier Fin Bartels bei "DAZN". Bei der Rückkehr der Fans ins Stadion habe das Team unbedingt, aber womöglich einfach zu viel gewollt. Schon nach dem 3:1 in der 13. Minute war die Partie praktisch entschieden. Mit zwei Zwangspausen wegen Corona-Infektionen und zuletzt elf Partien in gut einem Monat in den Beinen konnte sich die KSV nicht noch einmal berappeln. "Wir haben in dieser Saison viel durchgemacht und sind immer wieder aufgestanden", sagte Alexander Mühling, "aber wir haben uns nicht belohnt."

"Da ist erst mal nur Enttäuschung." KSV-Stürmer Fin Bartels

Die Schleswig-Holsteiner hatten schon in der regulären Saison zwei Matchbälle vergeben und wussten auch den dritten nicht zu nutzen. Statt nach dem Erfolg im Hinspiel mit breiter Brust zu agieren, ließ sich die Mannschaft von Trainer Ole Werner von kompromisslos stürmenden Kölnern vollkommen aus der Bahn werfen. Und so endete die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte - mit dem Erreichen des DFB-Pokalhalbfinals und einem Punkterekord in der Liga - mit der größtmöglichen Enttäuschung. "Wir können stolz auf die Saison sein. Am Ende war es ein Wunder zu wenig", betonte Trainer Ole Werner. Als die Mannschaft vor dem Stadion vor die Fans trat, wurde sie trotz des bitteren Abends lautstark gefeiert.

Köln mit perfekter Chancenverwertung

Ausgerechnet die von Werner frisch in die Partie gebrachten Spieler hatten zu Beginn gepatzt. Jonas Meffert ließ Ondrej Duda in der dritten Minute ungestört flanken, in der Mitte kam Alexander Mühling gegen Jonas Hector nicht in den Zweikampf: Der ehemalige Nationalspieler traf per Kopf zur Gäste-Führung.

Schon eine Minute später war klar, dass es keine Verlängerung geben würde. Jae-sung Lee glich im Nachsetzen zum 1:1 aus. Doch wer geglaubt hatte, dass die Hausherren nun wach seien, hatte sich sehr getäuscht. Zwei Zeigerumdrehungen weiter, lag der Ball wieder im Kieler Tor. Diesmal sah Verteidiger Simon Lorenz, der im Hinspiel als Joker selbst getroffen hatte, schlecht aus. Kölns Sebastian Andersson köpfte nach perfekter Flanke von Florian Kainz zum 2:1 ein. Und der Schwede war es auch, der in 13. Minute - erneut per Kopf - Kiel ins Mark traf.

Die Gäste hatten dreimal aufs Tor der Holsteiner geschossen, beim dritten lenkte Keeper Ioannis Gelios den Ball auch noch unglücklich gegen den auf der Linie stehenden Fabian Reese. Den erneuten Einschlag konnten beide nicht verhindern.

Czichos mit Wucht, Lee mit haarsträubendem Stockfehler

Zu allem Überfluss erhöhte kurz vor der Pause der Ex-Kieler Rafael Czichos mit einem Knaller aus 15 Metern auch noch auf 4:1 für den Geißbock-Club (39.). Die Tagesform der KSV brachte vier Minuten später der sonst als Edeltechniker bekannte Lee auf den Punkt. Eine Flanke war zum freistehenden Südkoreaner an den zweiten Pfosten durchgerutscht, vom Fuß sprang ihm der Ball ans Knie und die Chance war dahin.

Einzig Gelios verhindert ein Kieler Debakel

Ohne den wegen Oberschenkelproblemen fehlenden Janni Serra fehlte den Kielern vorne die Durchsetzungkraft. Auch nach der Einwechslung von Benjamin Girth und Joshua Mees stürmten nur die Kölner. Und hätte sich nicht Gelios noch einige Male auszeichnen können, wäre es aus Kieler Sicht ein Debakel geworden. Der Torhüter parierte gegen Kainz, Wolf (beide 52.) und Andersson (61.) stark - und verdiente sich in der Schlussphase Szenenapplaus mit seiner Glanztat gegen Dominick Drexler (79.). Der Joker scheint aus seiner Kieler Zeit unter den Fans nur noch wenige Freunde zu haben. Doch der fünfte Treffer war nur aufgeschoben: Ellyes Skhiri setzte in der 84. Minute den Schlusspunkt.

Vor nunmehr zwölf Jahren wurde die Relegation wieder eingeführt: Nur drei Zweitligisten haben sich seitdem in den Ausscheidungsspielen gegen die Bundesligisten durchgesetzt. Kiel scheiterte nach 2018 schon zum zweiten Mal und muss sich schon bald gezwungenermaßen auf die neue Zweitliga-Saison vorbereiten. Der erste Spieltag steht am 23. Juli an.

2.Spieltag, 29.05.2021 18:00 Uhr Holstein Kiel 1 1. FC Köln 5 Tore: 0: 1 Hector (3.) 1 :1 J. Lee (4.) 1: 2 Andersson (6.) 1: 3 Andersson (13.) 1: 4 Czichos (39.) 1: 5 Skhiri (84.)

Holstein Kiel: Gelios - Neumann, Wahl, Lorenz (46. Mees), Komenda (63. Kirkeskov) - Meffert, Mühling, J. Lee - Bartels, Porath (46. Girth), Reese (80. Awuku)

1. FC Köln: T. Horn - Ehizibue, Bornauw (46. Mere), Czichos, J. Horn (46. Jakobs) - Skhiri, Hector, M. Wolf (72. Thielmann), Duda (63. Meyer), F. Kainz - Andersson (76. Drexler)

Zuschauer: 2348



