Holstein Kiel patzt erneut - nun Relegation gegen Köln Stand: 23.05.2021 17:43 Uhr Holstein Kiel droht den ersehnten Bundesliga-Aufstieg auf den letzten Metern zu verpassen. Durch die 2:3 (1:0)-Niederlage am Sonntag gegen Darmstadt 98 rutschten die "Störche" auf Rang drei ab. In der Relegation geht es nun gegen den 1. FC Köln.

von Johannes Freytag

50 Minuten lang lag Holstein auf Aufstiegskurs - drei Gegentreffer sorgten dann aber für Ernüchterung an der Förde. Weil die SpVgg Greuther Fürth zeitgleich gegen Düsseldorf 3:2 gewann, schoben sich die Franken an Kiel vorbei auf den direkten Aufstiegsplatz.

Schon am Mittwoch muss Kiel nach Köln

"Im Moment leiden wir. Heute darf man sich ärgern. Aber morgen schütteln wir uns. Und dann geht es weiter", sagte KSV-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke dem NDR, lobte aber zugleich die Moral der Mannschaft.

Angesichts der wahnsinnigen Terminhatz in den vergangenen Wochen erscheint es schwer vorstellbar, dass die "Störche" nach ihren zwei vergebenen Matchbällen noch einmal die Kraft haben, gegen den Bundesligisten den Aufstiegstraum zu realisieren. Bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) tritt Holstein in Köln an, das Rückspiel findet am Sonnabend in Kiel statt. Es sind die Partien Nummer zwölf und dreizehn binnen neun Wochen für die Schleswig-Holsteiner...

Serras Kopfballtreffer sorgt für Hoffnung

Die Partie gegen Darmstadt lief zunächst ganz nach dem Geschmack der Holstein-Fans, die zu Tausenden vor dem Stadion mitfieberten: Nach etwas nervösem Beginn sorgte Janni Serra mit seinem Kopfballtreffer für den ersten KSV-Jubel (18.), wenig später gab es frohe Kunde aus Fürth, wo Düsseldorf in Führung gegangen war - zur Halbzeitpause stimmte der Kieler Kurs.

Dursuns Doppelpack schockt Kiel

Kurz nach Wiederbeginn erzielte Darmstadts Serdar Dursun jedoch den Ausgleich (51.) und es begann das große Zittern. Zumal Fürth gegen Düsseldorf ebenfalls ausglich. Und es wurde dramatisch: Erst legte Dursun mit seinem zweiten Treffer nach (58.) und bugsierte Holstein damit auf Rang drei. Aber auch Düsseldorf traf wieder in Fürth, die "Störche" waren plötzlich trotz des eigenen 1:2-Rückstandes wieder Zweiter. Um nur Minuten später dank des Fürther Ausgleichs wieder Dritter zu sein.

Serra ließ anschließend eine Großchance zum 2:2 liegen (73.). Kurz darauf platzten die Kieler Siegchancen endgültig durch Immanuel Höhns Treffer (75.). Nach dem 1:3 konnte nur noch ein Düsseldorfer Erfolg in Fürth die KSV wieder auf Rang zwei hieven. Doch die Fortuna war im doppelten Wortsinn am heutigen Tag nicht für Holstein - Düsseldorf geriet in Fürth in Rückstand, Kiel hätte jetzt noch drei Treffer gebraucht. Es reichte aber nur noch zu einem Tor - Fin Bartels verkürzte auf 2:3 (87.). Und die lange Kieler Saison geht in die Verlängerung.

34.Spieltag, 23.05.2021 15:30 Uhr Holstein Kiel 2 SV Darmstadt 3 Tore: 1 :0 Serra (18.) 1: 1 Dursun (51.) 1: 2 Dursun (58.) 1: 3 Höhn (75.) 2 :3 Bartels (87.)

Holstein Kiel: Dähne - Neumann (79. Mees), Wahl, Lorenz, van den Bergh - Meffert (79. Girth) - Mühling (67. Hauptmann), J. Lee - Bartels, Reese (57. Porath) - Serra

SV Darmstadt: Schuhen - Bader (83. P. Herrmann), Mai, Höhn, Holland - Pálsson, Rapp, Clemens (72. Skarke), Schnellhardt (83. T. Kempe), Honsak (72. Berko) - Dursun

