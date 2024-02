Effizient gegen die Eintracht: St. Pauli besiegt Braunschweig 1:0 Stand: 18.02.2024 15:23 Uhr Der FC St. Pauli hat in der 2. Liga eine Woche nach der ersten Saisonniederlage zurück in die Spur gefunden. Gegen Eintracht Braunschweig gewannen die Hamburger am Sonntag am Millerntor ein umkämpftes Nordduell 1:0 (1:0) und festigten die Tabellenführung.

von Tobias Knaack

Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler tat sich gegen die gut organisierten "Löwen" aber über die gesamte Spieldauer hinweg schwer. Die Niedersachsen lieferten ein starkes Auswärtsspiel, standen sehr kompakt und hatten nach Kontern und nach Standardsituation sogar die besseren Torchancen. Keine Frage: Das Team von Coach Daniel Scherning hätte einen Punkt verdient gehabt.

Afolayan trifft, Saad fliegt

St. Pauli aber erkämpfte sich am Ende einer Woche, die geprägt war von Diskussionen um das Trainingslager auf Mallorca und die weiter ungeklärte Vertragssituation Hürzelers, den Erfolg mit Geduld und Effizienz: Oladapo Afolayan erzielte nach einer verunglückten Abwehraktion von BTSV-Verteidiger Robert Ivanov (32.) den Treffer des Tages.

Kleiner Wermutstropfen aus Sicht der Hamburger: Elias Saad sah wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (67.) und wird im Spitzenspiel bei Holstein Kiel am kommenden Freitag fehlen (18.30 Uhr, im NDR Livecenter).

Mit dem zwölften Saisonsieg und nun 45 Punkten steht der FCSP in der Tabelle weiter drei Zähler vor den "Störchen", die am Sonnabend 4:0 in Paderborn gewonnen hatten - und mittlerweile sieben Punkte vor Stadtrivale HSV, der in Spiel eins nach dem Aus von Trainer Tim Walter nur 2:2 bei Hansa Rostock gespielt hatte.

Weitere Informationen Fußball - 2. Bundesliga 2023/2024 Live-Ergebnisse, Tabelle, Spielplan und Teams der 2. Bundesliga Fußball im Überblick. mehr

St. Pauli mit viel Ballbesitz, Braunschweig gefährlicher

Die Gastgeber waren in Hälfte eins überlegen und verlegten das Spiel in die Braunschweiger Hälfte. Sie taten sich aber schwer, die kompakte Defensive des BTSV auseinanderzuziehen und hinter die Abwehrreihe und in die Zwischenräume zu kommen.

In Folge der ersten Ecke der Partie gab es die erste Großchance. Die hatten aber die Gäste: Thorir Helgason vergab allerdings freistehend vor Nikola Vasilj (23.).

Afolayan trifft, Vasilj rettet gegen Ivanov

St. Pauli hatte im ersten Durchgang um die 70 Prozent Ballbesitz, wusste damit lange wenig anzufangen - und ging doch mit dem ersten Schuss in Führung: Ivanov klärte nach einer scharfen Hereingabe von Marcel Hartel direkt vor die Füße von Afolayan, der durch die Beine von Ermin Bicakcic zum 1:0 einschoss (32.).

Fünf Minuten später erhöhte die Hürzeler-Elf beinahe auf dieselbe Weise: Anton Donkor köpfte ins Zentrum, wo St. Paulis Kapitän Jackson Irvine, der erstmals nach dem Asien-Cup mit Australien wieder auf dem Platz stand, der Schuss aber abrutschte. Und das rächte sich beinahe auf der Gegenseite: Ivanov scheiterte aus kurzer Distanz aber am stark reagierenden Vasilj (39.).

BTSV besser und in Überzahl, doch St. Paulis Defensive hält

Der FCSP-Schlussmann stand auch nach Wiederbeginn im Fokus: In der 55. Minute klärte er nach einer Ecke gegen Hasan Kurucay, wenig später mit einer starken Parade gegen Fabio Kaufmann (58.). Ein Treffer wäre wegen einer möglichen Abseitsposition des offensiven Mittelfeldspielers sicherlich überprüft worden. Auf der Gegenseite scheiterte Hauke Wahl nach einem Eckball an der Latte (65.).

Am generellen Bild des zweiten Durchgangs änderte das nichts: Die Gäste waren das bessere Team - und zwei Minuten später in Überzahl. Saad musste nach einem Foul an Bicakcic vom Platz. Doch die Überzahl tat der Eintracht nicht gut. St. Pauli verteidigte stark nach vorne und hielt die Gäste weit weg vom eigenen Tor.

Und spielten sich die Braunschweiger mal durch, waren die letzten Pässe und Flanken zu ungenau. Und so blieb es bei St. Paulis hart erkämpftem, dafür aber umso frenetischer am Millerntor gefeierten 12. Saisonsieg.

22.Spieltag, 18.02.2024 13:30 Uhr FC St. Pauli 1 Braunschweig 0 Tore: 1 :0 Afolayan (32.)

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas (83. Ritzka), Irvine, Hartel (90.+3 Boukhalfa), Treu - Afolayan (83. Kemlein), J. Eggestein (69. Metcalfe), Saad

Braunschweig: Casali - Ivanov (79. Ujah), Bicakcic, Kurucay - Rittmüller, Tauer (73. Finndell), Donkor (79. Lucoqui), F. Kaufmann, Helgason - Gómez (69. F. Krüger), Philippe (69. S. Sané)

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas (83. Ritzka), Irvine, Hartel (90.+3 Boukhalfa), Treu - Afolayan (83. Kemlein), J. Eggestein (69. Metcalfe), SaadCasali - Ivanov (79. Ujah), Bicakcic, Kurucay - Rittmüller, Tauer (73. Finndell), Donkor (79. Lucoqui), F. Kaufmann, Helgason - Gómez (69. F. Krüger), Philippe (69. S. Sané)29546 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 18.02.2024 | 16:17 Uhr