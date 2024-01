"Der HSV ist mein Leben" - Jatta verlängert, Okugawa kommt aus Augsburg Stand: 14.01.2024 17:07 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den auslaufenden Vertrag von Flügelstürmer Bakery Jatta um fünf weitere Jahre verlängert. Zudem geht der HSV geht mit einem zusätzlichen Offensivspieler in die Rückrunde. Vom Bundesligisten FC Augsburg kommt Masaya Okugawa auf Leihbasis.

Den obligatorischen Medizincheck bei seinem neuen Verein hatte Okugawa bereits in der vergangenen Woche bestanden, am Sonntag verkündete der HSV den Transfer offiziell, nachdem beide Clubs Einigkeit über die Modalitäten des Leihgeschäfts (bis Saisonende) erzielt hatten.

Der 27-Jährige hatte am Sonnabend, als Augsburg Tabellenführer Bayer Leverkusen mit 0:1 unterlag, schon nicht mehr zum Kader der "Fuggerstädter" gehört. Sein Debüt für die Hanseaten könnte er am kommenden Sonnabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in der Partie beim FC Schalke 04 feiern.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim HSV, ich kenne den Verein aus meinen Jahren in Deutschland gut." Masaya Okugawa

"Masaya kennt die Liga und wird uns mit seiner kreativen und mutigen Spielweise speziell auf den Außenbahnen helfen, unsere Torgefahr weiter zu erhöhen. Gleichzeitig bringt er eine hohe Bereitschaft im Spiel gegen den Ball mit, sodass er sehr gut zu unserer Mannschaft und unserem Spiel passt", sagte Claus Costa, Direktor Profifußball des HSV.

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Zweitliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der sieben norddeutschen Fußball-Zweitligisten in der Saison 2023/2024. mehr

Beim FC Augsburg von Verletzungen ausgebremst

Der Japaner kommt allerdings nahezu ohne Spielpraxis zum Aufstiegsanwärter. Nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer von Arminia Bielefeld nach Augsburg bremsten ihn ein Schlüsselbeinbruch sowie eine Fußverletzung aus. So kam er nur zu zwei Kureinsätzen bei den bayerischen Schwaben, die ihm mit einen Vertrag bis 2026 ausgestattet hatten.

In der abgelaufenen Saison hatte der frühere U18-Nationalspieler bei Zweitliga-Absteiger Bielefeld zu den wenigen Lichtblicken gehört und mit fünf Toren sowie zehn Vorlagen das Interesse anderer Clubs geweckt.

Weitere Informationen HSV nach dem Trainingslager: Aufbruchstimmung und Verletzungssorgen Acht Tage verbrachten die Hamburger in Spanien, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Ob der Aufstieg dieses Mal gelingt? Ausgang offen... mehr

Okugawa kennt HSV-Coach Walter aus Kieler Zeiten

Nun hofft Okugawa, beim HSV unter seinem früheren Coach Tim Walter verletzungsfrei zu bleiben und wieder zu alter Form zu finden. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Holstein Kiel in der Saison 2018/2019. Zuvor hatte der 27-Jährige beim österreichischen Serienmeister RB Salzburg gespielt.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim HSV, ich kenne den Verein aus meinen Jahren in Deutschland gut. Zudem habe ich in Kiel bereits mit Tim Walter gearbeitet und habe auch schon mit Jonas Meffert, Laszlo Benes und Gui Ramos zusammengespielt. Ich möchte beim HSV sofort helfen, meine Stärken einbringen und mit der Mannschaft und dem gesamten Verein das gesteckte Ziel erreichen", erklärte Okugawa.

Jatta: "Hamburg ist mittlerweile meine Heimat"

Publikumsliebling Jatta hat bei den Hanseaten einen neuen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Der Gambier spielt bereits seit 2016 für den HSV und ist mit 156 Einsätzen Zweitliga-Rekordspieler der Hamburger. "Der HSV ist mein Leben und Hamburg mittlerweile meine Heimat", sagte Jatta, der 2015 nach Deutschland geflüchtet war.

"Er hätte sich sicherlich wirtschaftlich eine goldene Nase verdienen können. Aber er hat das Herz in Hamburg." HSV-Vorstand Jonas Boldt über Bakery Jatta

"Als ich hierher kam, haben mich die Menschen im Verein und drumherum aufgenommen, haben mir ein Zuhause gegeben und mich immer unterstützt. Dafür bin ich sehr dankbar und möchte ihnen in jedem Spiel etwas zurückgeben", erklärte der 25-Jährige, dem angeblich Angebote von Bundesligisten (Werder Bremen, FC Augsburg) und aus Saudi-Arabien vorgelegen haben sollen.

Weitere Informationen "HSV '83 - Magische Nacht in Athen": Podcast in der ARD Audiothek 1983 gewinnt der HSV den Europapokal der Landesmeister. Lars Pegelow spürt diesem Erfolg mit den Helden von damals nach. extern

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 14.01.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga