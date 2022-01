Stand: 31.01.2022 22:31 Uhr "Deadline Day": Hansa holt Stürmer, HSV-Wunschkandidat kommt nicht

Was ist bei den Fußball-Profi-Clubs im Norden am letzten Tag der Transferperiode, dem sogenannten Deadline Day, passiert? Bis Montagabend, 18 Uhr, hatten die Vereine Zeit, Wechsel abzuwickeln. Der Transfer-Ticker von NDR.de.

Das Wichtigste in Kürze:

VfL Wolfsburg: Wind kommt - Weghorst wechselt nach England

Hansa Rostock holt Ukrainer Sikan

Wohl keine weiteren Transfers bei Hannover 96

Von Wolfsburg umworbener Undav geht nach England

Torjäger Deniz Undav vom belgischen Erstliga-Spitzenreiter Royale Union Saint Gilloise kehrt vorerst nicht nach Deutschland zurück. Der Medienberichten zufolge unter anderem vom VfL Wolfsburg umworbene Stürmer unterschrieb beim englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion einen Vertrag bis 2026. Die "Seagulls" verliehen den aus Achim stammenden 25-Jährigen allerdings umgehend bis zum Sommer zurück an Royale Union Saint Gilloise.

HSV bekommt Wunschspieler Summerville nicht

Beim Hamburger SV hat sich die erhoffte Verpflichtung von Außenangreifer Crysencio Summerville zerschlagen. Der englische Premier-League-Club Leeds United erteilte dem niederländischen U21-Nationalspieler keine Freigabe. Nach Informationen der "Hamburger Morgenpost" soll sich der Fußball-Zweitligist zudem vergeblich um Nemanja Motika vom FC Bayern München II bemüht haben.

Werder Bremen geht ohne Transfers in Restsaison

Bei Bundesliga-Anwärter Werder Bremen bleibt der Kader nach dem Ende des Wintertransfer-Fensters unverändert. "Wir haben die ein oder andere Personalie durchgesprochen, aber es muss sportlich passen und eben auch wirtschaftlich. Daher haben wir entschieden, keinen Spieler mehr zu verpflichten", erklärte Clemens Fritz, Leiter Profi-Fußball und Scouting, am Montag, dem letzten Tag der Transferperiode.

VfL Osnabrück verleiht Verteidiger Sprekelmeyer

Abwehrspieler Luis Sprekelmeyer vom Drittligisten VfL Osmnabrück wird in der Restrunde für den Regionalligisten Sportfreunde Lotte auflaufen. Der 19-Jährige wurde bis zum Saisonende an den Nachbarclub ausgeliehen. Der Vertrag des Talents war zuvor verlängert worden.

Sikan wechselt zu Hansa Rostock

Hansa Rostock hat sich noch einmal in der Offensive verstärkt. Einen Tag nach der Ausleihe von Robin Meißner (HSV) liehen die Mecklenburger auch Danylo Sikan von Schachtar Donezk bis zum Sommer aus. Der 20 Jahre alte Ukrainer traf für seinen bisherigen Club in dieser Saison zweimal in elf Partien.

SV Meppen verpflichtet Feigenspan

Drittligist SV Meppen hat Offensivspieler Mike Feigenspan verpflichtet. Der 26-Jährige unterschrieb einen Vertrag für ein halbes Jahr plus Option, wie die Emsländer mitteilten. Feigenspan kommt vom Regionalligisten Hessen Kassel.

Trybull spielt für den SV Sandhausen

Einen Tag nach seiner Vertragsauflösung bei Hannover 96 hat Tom Trybull einen neuen Club gefunden. Er spielt künftig für den SV Sandhausen in der Zweiten Liga.

Weghorst von Wolfsburg zum FC Burnley

Kurz nach Bekanntgabe des Wechsels von Jonas Wind zum VfL Wolfsburg haben die Niedersachsen den Abschied von Wout Weghorst bekanntgegeben. Der Niederländer geht zum FC Burnley. Die Engländer sollen rund 14 Millionen Euro Ablöse zahlen.

VfL Wolfsburg holt Stürmer Wind

Der VfL Wolfsburg hat Stürmer Jonas Wind vom FC Kopenhagen verpflichtet. Der 22-Jährige erhält einen Vertrag bis 2026. "Jonas hat eine sehr gute Technik, sowohl bei der Ballannahme als auch bei der -mitnahme, findet auch auf engstem Raum Lösungen, verfügt über ein gutes Kopfballspiel und spielt sehr mannschaftsdienlich", sagte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer.

Guilavogui bedankt sich für seine Zeit in Wolfsburg

Josuha Guilavogui und der VfL Wolfsburg - das war mehr als ein Arbeitsverhältnis. Der 31-jährige Franzose ist jetzt nach siebeneinhalb Jahren zu Girondins Bordeaux gewechselt und hat sich mit einer Liebeserklärung verabschiedet.

Wohl keine weiteren Neuzugänge bei Hannover 96

Hanover 96 war im Winter relativ umtriebig auf dem Transfermarkt. Am letzten Tag wird aber wohl keine Veränderungen bei den Niedersachsen geben: "Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass am letzten Tag noch etwas passiert", sagte Sportchef Marcus Mann der "Neuen Presse".

Wolfsburgs Guilavogui nach Bordeaux

Ex-Kapitän Josuha Guilavogui verlässt den VfL Wolfsburg und schließt sich Girondins Bordeaux an. Zunächst auf Leihbasis bis Saisonende, der französische Erstligist besitzt aber eine Kaufoption. "Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen, denn meine Familie und ich haben uns in Wolfsburg wie zu Hause gefühlt. Daher wird der VfL wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Gemeinsam haben wir viel zusammen erlebt, Erfolge gefeiert, erfolgreich den Abstiegskampf bestritten und uns für internationale Wettbewerbe qualifiziert. Der Abschied ist somit emotional!", erklärte der 31-jährige Franzose, der 2014 von Atletico Madrid zum VfL gekommen war und seitdem 184 Bundesligaspiele für die "Wölfe" bestritten hat.

Kruse zurück in Wolfsburg - Weghorst vor dem Abschied

Der VfL Wolfsburg hat einen echten Transfer-Coup gelandet. Die Niedersachsen holten am Sonntag Max Kruse von Union Berlin zurück an den Mittellandkanal. Damit dürfte auch der Abschied von Wout Weghorst beschlossene Sache sein. Der Niederländer befindet sich beim englischen Club FC Burnley zum Medizincheck und letzten Verhandlungen. Im Gespräch ist eine Ablöse von rund 14 Millionen Euro.

Bleibt es bei dieser Rochade, oder holt der VfL einen weiteren Angreifer? Jonas Wind könnte ebenfalls nach Wolfsburg wechseln. Dessen derzeitiger Club FC Kopenhagen bestätigte Gespräche mit den Niedersachsen. Laut "The Sun" interessiert sich der VfL auch für Zak Sturge vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion. Der 17-Jährige ist englischer U23-Nationalspieler.

Bereits verpflichtet haben die Wolfsburger den 18-jährigen US-Amerikaner Kevin Paredes (D.C. United). Im Gegenzug verließ Daniel Ginczek den Club Richtung Fortuna Düsseldorf.

Hansa leiht Meißner vom HSV aus

Hansa Rostock hat sich am Sonntag noch einmal in der Offensive verstärkt. Die Mecklenburger leihen Stürmer Robin Meißner bis zum Saisonende vom Liga-Konkurrenten Hamburger SV aus. "Mit Robin bekommen wir einen schnellen, torgefährlichen und robusten Offensivspieler", sagte Hansas Sportchef Martin Pieckenhagen.

Sulejmani und Trybull verlassen Hannover 96

Die "Roten" haben sich von zwei Spielern getrennt: Stürmer Valmir Sulejmani wechselt zum Liga-Konkurrenten FC Ingolstadt 04. Mit Tom Trybull einigten sich die Niedersachsen auf eine Auflösung seines ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2022 laufenden Vertrags.

St. Paulis Mittelfeldspieler Becker geht im Sommer nach Hoffenheim

Der FC St. Pauli verliert am Saisonende sein Talent Finn Ole Becker. Der Mittelfeldspieler wechselt dann zum Bundesligisten TSG Hoffenheim. Dort erhält er einen Vertrag bis 2026.

