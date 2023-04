Datenanalyse: HSV gegen St. Pauli - welcher Torwart sichert den Derbysieg?

HSV - St. Pauli: Welcher Torwart sichert den Derbysieg? Stand: 20.04.2023 10:05 Uhr Im 109. Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli stehen am Freitagabend auch die Torhüter Daniel Heuer Fernandes und Nikola Vasilj im Fokus. Beide sind verlässliche Schlussmänner und gehören zu den besten der 2. Bundesliga - doch ihre Derby-Bilanzen sind grundverschieden.

von Martin Schneider

Ob Richard Golz' fataler Abschlag, der den HSV 1997 beim 2:2 noch den Derbysieg kostete, ob Martin Pieckenhagen, der 2002 einen Elfmeter von St. Paulis Thomas Meggle parierte und so den 4:0-Sieg der "Rothosen" einleitete oder Benedikt Pliquett, der 2011 beim 1:0-Erfolg vom Ersatzmann zum Helden der Braun-Weißen wurde - das Hamburger Derby ist auch eine Geschichte der Torhüter. Und dieses Mal treffen mit HSV-Keeper Heuer Fernandes und St. Paulis Vasilj zudem zwei der besten Schlussmänner der Liga aufeinander.

Heuer Fernandes zweitbester Keeper, Vasilj auf Rang vier

Heuer Fernandes ist mit seinem Performance-Score von 56,11 aktuell der zweitbeste Keeper der Liga, Vasilj belegt Rang vier (54,86). Zum Vergleich: Der beste Torwart ist Jannik Huth vom SC Paderborn, der mit 56,20 knapp vorne liegt. Doch beide Hamburger Torhüter nähern sich, ähnlich wie die Clubs in der Tabelle, immer weiter an: Heuer Fernandes' Werte sind in der Rückrunde im Vergleich zur Hinrunde schwächer (54,61/57,36), bei Vaslij ist die Entwicklung genau umgekehrt, er wird stärker (57,37/51,87).

Was ist der "Performance-Score"? Tore, Pässe, Fouls, Schüsse oder auch Abseitspositionen: die Spiel-Basisdaten und weiterführende Analysen wie "Expected goals" oder "Action scores" werden beim "Performance-Score" durch einen Algorithmus in einen übergeordneten Kontext gesetzt - zum Beispiel positionsbezogen.

Beim "Performance-Score" sind alle Spieler zunächst einmal auf 0 gesetzt und werden anhand der reinen Leistungsdaten, kombiniert mit Datenmodellen, bewertet.

Damit liefert dieser Wert eine Einschätzung, wie gut oder schlecht ein Spieler aktuell spielt.

Der "Performance-Score" ist ein Baustein des GSN-Index, der wiederum eine generelle, langfristige Bewertung aller Fähigkeiten, Potenziale und Qualitäten eines Spielers ist.

Ein Grund für die starken Leistungen des St.-Pauli-Torhüters ist das verbesserte Defensivspiel der Braun-Weißen. Seit dem Trainerwechsel hin zu Fabian Hürzeler und der damit verbundenen Rekordserie von zehn Siegen am Stück verteidigt der Kiezclub besser, kassierte in der gesamten Rückrunde in bisher elf Partien nur fünf Gegentreffer. In der Rückserie spielte Vaslij sogar siebenmal zu null, in seinen bisher 22 Saisoneinsätzen hielt er insgesamt zehnmal seinen Kasten sauber.

HSV-Defensive schwächelt, St. Pauli oft zu null

Heuer Fernandes' Rückrundenbilanz ist bisher ähnlich ausbaufähig wie die des HSV. 16 Gegentreffer, "nur" dreimal zu null - es lief in der Hinserie noch deutlich besser für den 30-Jährigen. Da blieb seine Weste nämlich sechsmal weiß, insgesamt kassierten die Rautenträger nur 19 Gegentore in 17 Partien. "The trend is your friend" gilt am Volkspark aktuell nicht, wobei Heuer Fernandes an den immer wieder auftretenden, leichtfertigen und vermeidbaren Fehlern seiner Vorderleute keine Schuld trägt.

Im Gegenteil: Er rettet seiner (Hinter-)Mannschaft oft Punkte. Sein Glanzparaden-Wert von 1,13 pro Partie zeigt seine Wichtigkeit für das Spiel des HSV, Vasilj kommt im Vergleich dazu nur auf 0,81.

Heuer Fernandes verhinderte statistisch gesehen in dieser Spielzeit 2,33 Gegentore, Vasilj kommt sogar auf einen Wert von 3,07. Und dabei hat der Bosnier verletzungsbedingt fünf Saisonspiele weniger absolviert als der HSV-Torhüter.

Heuer Fernandes glänzt allerdings auch mit dem Ball am Fuß, hat den "Walter-Ball" fußballerisch verinnerlicht. Er spielt die meisten Kurzpässe pro Partie - und alle finden einen Mitspieler. Mit insgesamt knapp über 90 Prozent angekommener Pässe gehört er auch in dieser Kategorie zu den Besten der Liga.

Heuer Fernandes kein Glücksbringer, Vasilj öfter Stadtmeister

Doch ein Derby ist kein Spiel wie jedes andere und genießt einen Sonderstatus. Und Heuer Fernandes' Derbybilanz ist ernüchternd: Sieben Stadtduelle erlebte der HSV-Keeper bisher, in fünf Partien stand er dabei auf dem Feld. Nur einmal verließ er den Platz als Sieger - beim 2:1 im Januar 2022. Viermal unterlagen er und seine "Rothosen", insgesamt kassierte er in seinen Derbyeinsätzen elf Gegentreffer.

Die Bilanz seines Pendants Vasilj liest sich besser - auch wenn der Bosnier bisher erst drei Duelle gespielt hat. Zweimal durfte sich der 27-Jährige Stadtmeister nennen, insgesamt musste er viermal hinter sich greifen.

Am Freitag (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) sind die Voraussetzungen für beide Schlussmänner ähnlich: Beide wollen siegen, beide wollen die Aufstiegsmöglichkeiten ihres Clubs in die Bundesliga wahren beziehungsweise verbessern - und beide wollen den Status "Nummer eins von Hamburg" erringen. Dafür braucht es auch die Paraden von Vasilj und Heuer Fernandes.

