Keine Pokal-Wunder für Teutonia, Oberneuland und Bersenbrück Stand: 12.08.2023 18:12 Uhr Den norddeutschen Amateurclubs ist im DFB-Pokal bisher keine Sensation geglückt: Teutonia Ottensen, Oberneuland und Bersenbrück verloren ihre Erstrundenduelle jeweils deutlich. Am Sonntag trifft der Rostocker FC auf Heidenheim.

Eine Viertelstunde lang stand Teutonia gegen Bayer Leverkusen beim 0:8 (0:3) vor rund 11.000 Zuschauern am Hamburger Millerntor defensiv stabil, dann sorgte ein Eckball für die Führung des Bundesligisten. Edmond Tapsoba traf per Kopf (16.). Der Regionalligist schlug sich achtbar und bekam immer wieder Szenenapplaus, musste noch vor der Pause aber zwei weitere Gegentore hinnehmen: Victor Boniface (42.) und Florian Wirtz (45.+1) vollendeten schöne Leverkusener Spielzüge.

Nach dem Wiederanpfiff beseitigten Amine Adli per Foulelfmeter (59.) und Jeremie Frimpong (67.) schnell die restlichen Zweifel über den Ausgang des Spiels. Teutonia schwanden zunehmend die Kräfte. Adam Hlozek mit einem sehenswerten Fernschuss (75.), Jonas Hofmann (81.) und erneut Hlozek (90.) stellten den Endstand her. Teutonia-Trainer Dominik Glawogger erkannte die "große individuelle Qualität" der Leverkusener nach dem Abpfiff an, hob aber auch die Anfangsphase seiner Mannschaft hervor: "Wir haben das in den ersten 30, 35 Minuten ordentlich gemacht. Mit dem 0:3 zur Pause war der Glaube dann natürlich etwas weg."

Nürnberg trifft gegen Oberneuland früh

Das 1:9 (0:6) des FC Oberneuland gegen Nürnberg begann mit einer Viertelstunde Verspätung. Die Entscheidung trafen DFB und Polizei, da noch nicht alle Gästefans im Stadion waren. Als das Spiel dann angepfiffen war, brauchte der Favorit aus Franken wiederum nur 15 Minuten, um für klare Verhältnisse zu sorgen: FCN-Shootingstar Can Uzun glänzte wie in der 2. Liga gegen Hannover doppelt und erzielte zwei Treffer (10., 14.), Daichi Hayashi legte in der 15. Minute nach.

Ahmet Gürleyen (19.) und Taylan Duman (24., 29./Foulelfmeter) noch vor der Pause sowie erneut Uzun (67.) und Benjamin Goller (71.) und Christoph Daferner (90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Schön für den Bremer Oberligisten: Bakary Lambers gelang in der 89. Minute mit dem zwischenzeitlichen 1:8 ein sehenswerter Ehrentreffer.

Mönchengladbach lässt Bersenbrück keine Chance

Bereits am Freitag hatte sich Borussia Mönchengladbach vor knapp 16.000 Zuschauern an der Bremer Brücke keine Blöße gegeben und gewannen das Duell mit dem niedersächsischen Fünftligisten Bersenbrück 7:0 (4:0). Der Oberligist lieferte dem Erstligisten allerdings einen ordentlichen Kampf und hätte nach knapp zwei Minuten sogar für einen Paukenschlag sorgen können. Doch Saikouba Manneh scheiterte an Borussen-Keeper Jonas Omlin.

"Das war ein brutal geiles Spiel. Wir können stolz sein. Ein 0:7 gegen einen Bundesligisten - mega." Bersenbrück-Trainer Tobias Langemeyer bei "sky"

Danach nahm das Spiel seinen standesgemäßen Lauf. Zur Pause schossen Franck Honorat, Nathan Ngounou (26.) und zweimal Tomas Cvancara (32., 35.) eine 4:0-Führung für Gladbach heraus. Nach dem Seitenwechsel erzielten wiederum Honorat (56.), Robin Hack (78.) und Grant-Leon Ranos (90.) die weiteren Tore für den Favoriten.

Was macht der Rostocker FC?

Oberligist Rostocker FC bekommt es wie Bersenbrück und Teutonia Ottensen in der ersten Runde des DFB-Pokals ebenfalls mit einem Erstligisten zu tun. Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim ist am Sonntag (13 Uhr, im NDR Livecenter) der RFC-Gegner im Ostseestadion von Hansa Rostock.

