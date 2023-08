Pokal-Aus! Hannover scheitert im Elfmeterschießen an Sandhausen Stand: 11.08.2023 21:05 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Das Team von Trainer Stefan Leitl verlor am Freitag mit 5:7 (3:3, 2:1) nach Elfmeterschießen bei Drittligist SV Sandhausen.

von Tobias Knaack

2:0 geführt, 3:2 geführt und trotzdem hat es nicht gereicht. Lange Gesichter bei den Niedersachsen, die mal wieder früh die Segel streichen im Pokalwettbewerb. Schlimmer noch als das Ausscheiden dürfte aber das ab der 45. Minute teils phlegmatische Spiel der 96er wiegen. Wie schon in den ersten beiden Ligaspielen gegen die SV Elversberg und den 1. FC Nürnberg brachte Hannover keine konstante Leistung über 90 Minuten auf den Rasen.

Schlimmer noch: In der Verlängerung wirkte die Mannschaft von Trainer Leitl platt, schon ins Elfmeterschießen hatte sie sich nur mit Glück gerettet. Dort vergaben Max Besuschkow und Sebastian Ernst und besiegelten das gleichermaßen selbstverschuldete wie ärgerliche Erstrunden-Aus.

Schaub bringt Hannover in Führung

Intensiv ging es zu in den ersten 25 Minuten, allerdings mit wenigen Höhepunkten vor den Toren. Mit zunehmender Dauer aber wurde das Spiel der Leitl-Elf zielstrebiger - und das mündete sofort in der Führung: Einen Einwurf von links machte Stürmer Nicolo Tresoldi fest, Cedric Teuchert zog in den Sechzehner und bediente Louis Schaub, der aus fünf Metern nur noch einschieben brauchte (27.).

VIDEO: Sandhausen - Hannover 96: Die sechs Tore der regulären Spielzeit (2 Min)

Doch auch die Kurpfälzer wurden plötzlich gefährlich - und beide Male war es der ehemalige St.-Pauli-Profi Rouwen Hennings. Erst setzte er einen Kopfball neben das 96-Tor (37.), dann verfehlte er mit einem Schuss knapp (39.).

96 holt Sandhausen zurück ins Spiel

Mitten in die Drangphase des SVS das 2:0 für Hannover: Marcel Halstenberg jagte unter gütiger Mithilfe der indisponierten Sandhäuser Mauer den Ball per Freistoß aus 18 Metern ins Tor (43.). Pause aber war noch nicht und die "Roten" holten den Drittligisten zurück in die Partie: Phil Neumann riss David Otto - ebenfalls mit St.-Pauli-Vergangenheit - nach einem langen Ball im Strafraum um. Ottos Sturmpartner Hennings ließ Pokal-Torhüter Leo Weinkauf keine Chance und traf souverän vom Punkt (45.+4).

1.Spieltag, 11.08.2023 18:00 Uhr SV Sandhausen 7 Hannover 96 5 Tore: 0: 1 Schaub (27.) 0: 2 Halstenberg (43.) 1 :2 Hennings (45. +4, Foulelfmeter) 2 :2 Maciejewski (77.) 2: 3 Teuchert (82.) 3 :3 Knipping (86.)

SV Sandhausen: Rehnen - Schuster (85. Burcu), Geschwill, Knipping - Diekmeier, Ben Balla (73. El-Zein), Ehlich - Stolze (73. Maciejewski), Mühling - D. Otto, Hennings (66. Evina)

Hannover 96: Weinkauf - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Dehm (68. Muroya), F. Kunze, Christiansen (113. Besuschkow), Ezeh (68. Köhn) - Schaub (96. S. Ernst) - Tresoldi, Teuchert (88. Foti)

Zuschauer: 4605



Hannovers Passivität wird bestraft

Der Beginn des zweiten Abschnitts ein Abbild des Starts in Durchgang eins: viel Mittelfeldgeplänkel, viele Zweikämpfe, viel Leerlauf. Den meisten Betrieb machten in der Phase nach Wiederanpfiff die mitgereisten 96-Fans auf den Rängen. Auf dem Feld zeigte sich Hannover hingegen deutlich zu passiv, Sandhausen schob immer mutiger nach vorne, ohne allerdings größere Torgefahr auszustrahlen.

Das änderte sich in der 75. Minute, als der ehemalige Kieler Alexander Mühling verzog aus aussichtsreicher Position verzog. Glück für 96. Das aber war trotz einer Chance von Schaub im Gegenzug (76.) in der 77. Minute aufgebraucht: Nach einem kapitalen Fehler von Weinkauf traf Tim Maciejewski. Der Keeper hatte eine harmlose Bogenlampe auf den Oberschenkel des Mittelfeldspielers fallen lassen. Die Konsequenz für die Passivität der Gäste in Durchgang zwei und der Auftakt für eine irre Schlussphase.

Besuschkow und Ernst vergeben im Elfmeterschießen

Denn der Drittligist blieb dran: Otto mit einer Doppelchance hatte jetzt sogar die Führung für den SVS auf Kopf (80.) und Fuß (81.). Ebenso überraschend wie wunderschön dann die erneute 96-Führung: Teuchert zirkelte den Ball aus rund 20 Metern ins lange Eck (82.). Die Entscheidung? Keineswegs, denn der wiederum unglücklich agierende Neumann ließ Tim Knipping nach einer Ecke entwischen, der aus kurzer Distanz zum 3:3 einköpfte (86.). Es ging in die Verlängerung.

Dort entglitt Hannover das Spiel immer weiter: Doch da sowohl Maciejewski (95.) und Otto (98.) in der ersten sowie erneut Maciejewski (107. und 108.) und Max Geschwill (109.) in der zweiten Hälfte beste Sandhäuser Chancen vergaben, rettete sich der Zweitligist ins Elfmeterschießen. Dort nahmen die Dinge dann endgültig ihren Lauf, als Besuschkow gleich den ersten Schuss über das Tor setzte...

