Corona-Verdachtsfall beim HSV - Training abgesagt Stand: 15.03.2021 16:43 Uhr Nach Holstein Kiel und Hannover 96 muss sich möglicherweise auch Zweitliga-Rivale HSV in eine pandemiebedingte Quarantäne begeben. Bei den Hamburgern gibt es einen Corona-Verdachtsfall.

Der Tabellenzweite sagte aus diesem Grund das Nachmittagstraining am Montag vorsorglich ab. Am Vormittag hatte es bei einem proaktiven Corona-Test einen positiven Befund bei einer Person auf SARS-CoV-2 gegeben. Wer der Betroffene ist, teilte der HSV nicht mit. Der Aufstiegsanwärter führt bei seinen Profifußballern regelmäßig auf eigene Initiative zusätzliche Tests neben denen der Deutschen Fußball Liga (DFL) durch.

Auch am Montagvormittag waren die Profis in ihren Autos sitzend getestet worden. Dabei wurde der Verdachtsfall festgestellt. Ob sich der Betroffene tatsächlich mit dem Virus infiziert hat, wird voraussichtlich am Dienstag feststehen. Das nächste Spiel steht für die Hanseaten am kommenden Sonnabend (13 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim an.

Weitere Informationen Dritte Corona-Welle: Der Fußball hat ein Problem Mit Holstein Kiel und Hannover 96 sind zwei Clubs in Quarantäne, weitere könnten angesichts der aggressiveren britischen Virusvariante folgen. mehr

Kiel und Hannover bereits in Quarantäne

Zuletzt hatten die Hamburger Zweitliga-Konkurrenten Kiel, Hannover und Jahn Regensburg mehrere Corona-Fälle gemeldet. Einige Partien mussten verschoben werden. Die komplette Mannschaft und Teile des Funktionsteams der Kieler und die Spieler von Hannover 96 sind derzeit in Quarantäne.

Regensburgs Kicker kehrten am vergangenen Wochenende nach 14 Tagen im "Homeoffice" auf den Trainingsplatz zurück.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 15.03.2021 | 19:30 Uhr