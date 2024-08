CAS erhöht Doping-Sperre gegen HSV-Profi Vuskovic auf vier Jahre Stand: 27.08.2024 16:57 Uhr Im Berufungsprozess zum Doping-Fall um Mario Vuskovic hat der Internationale Sportgerichtshof CAS die Sperre gegen den HSV-Profi bestätigt und zudem auf vier Jahre erhöht. Damit darf der Kroate erst Ende November 2026 wieder professionell Fußball spielen. Das teilten der CAS und die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) am Dienstag mit.

Der 22-Jährige habe "keine mildernden Umstände" vorlegen können, die "zur Verkürzung der vierjährigen Sperre hätten herangezogen werden können", so der CAS. Daher sei das Gremium zu dem Schluss gekommen, dass "es keinen Grund gibt, von der Anwendung des FIFA-Regeln abzuweichen", die eine vierjährige Sperre vorsehen.

Vuskovic und seine Anwälte prüfen das Urteil

Vuskovic und seine Anwälte würden jetzt das "umfangreiche schriftlich zugegangene Urteil prüfen", teilte der HSV mit. Das werde einige Zeit in Anspruch nehmen. Im Anschluss würden der HSV und Vuskovic "in den internen Diskurs gehen, die neue Sachlage bewerten und dann das weitere Vorgehen besprechen".

Der Kroate kann zwar noch vor dem Schweizerischen Bundesgericht in Berufung gehen, das scheint aber aussichtslos, denn dieses Gericht würde nur eingreifen, wenn es vor dem CAS zu Verfahrensfehlern gekommen wäre.

Zunächst zweijährige Sperre durch den DFB

Vuskovic war in einem ersten Verfahren vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am 30. März 2023 lediglich für zwei Jahre gesperrt worden. Dagegen hatten mehrere Parteien Einspruch eingelegt: Der HSV und Vuskovic wollten einen Freispruch erreichen. Auch die NADA rief den CAS an. Sie forderte die eigentlich übliche Vier-Jahres-Sperre für des Dopings überführte Sportler.

Diese verhängte nun der Internationale Sportgerichtshof in Lausanne. Dort hatte es im Mai dieses Jahres eine zweitätige Anhörung zu dem Fall gegeben.

Weitere Informationen Dopingfall HSV-Profi Vuskovic: Die wichtigsten Fragen und Antworten HSV-Profi Mario Vuskovic ist vom CAS für vier Jahre wegen Epo-Dopings gesperrt worden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum "Fall Vuskovic". mehr

Rückkehr frühestens Ende 2026

HSV-Verteidiger Vuskovic war am 16. September 2022 bei einer Trainingskontrolle der NADA positiv auf das Dopingmittel Epo getestet worden. Die B-Probe bestätigte das Ergebnis. Daraufhin wurde der Kroate zunächst am 15. November 2022 vorläufig gesperrt. Dieses Datum ist auch maßgeblich für die nun verhängte Vier-Jahres-Sperre. Damit darf der 22-Jährige frühestens am 15. November 2026 wieder professionell Fußball spielen.

Kuntz informiert HSV-Spieler

Für Vuskovic, der 2021 von Hajduk Split gekommen war, ist das Urteil eine persönliche Katastrophe. Für den HSV bedeutet die Sperre einen Rückschlag in seinen Personalplanungen, hatte Trainer Steffen Baumgart doch eigentlich mit dem Verteidiger geplant.

Nun haben die Verantwortlichen um Geschäftsführer Stefan Kuntz bis Freitagabend Zeit, einen Ersatz für Vuskovic zu holen. Dann endet die Transferperiode. Die HSV-Profis erfuhren die schlechte Nachricht am Dienstagvormittag nach dem Training. Geschäftsführer Stefan Kuntz informierte die Spieler, die danach sichtlich geschockt in die Kabine gingen.

Weitere Informationen Wechselbörse: Zu- und Abgänge 2. Liga Alle Zu- und Abgänge der norddeutschen Fußball-Zweitligisten HSV, Hannover 96 und Eintracht Braunschweig in der Saison 2024/2025 im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 27.08.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga