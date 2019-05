Stand: 02.05.2019 16:03 Uhr

VfL Wolfsburg will nicht jammern, sondern nach Europa

Der VfL Wolfsburg und Fußball, das passt aktuell sehr gut. Die Bundesliga-Frauen haben den fünften Pokalsieg in Folge eingeheimst und stehen vor der Meisterschaft. Bei den Männern ist die Schale zwar kein Thema, dafür aber der Einzug in die Europa League. "Es ist der Hammer, dass wir noch um die internationalen Plätze spielen können", sagte VfL-Coach Bruno Labbadia.

Vielversprechendes Restprogramm

VfL Wolfsburg: Improvisieren für Europa NDR Info - Sport aktuell - 02.05.2019 16:25 Uhr Autor/in: Thorsten Iffland Der VfL Wolfsburg liegt als Tabellenachter nur einen Punkt hinter einem Europa-League-Platz. Beim Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg fehlen allerdings etliche Spieler.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Sein Team muss nur noch gegen Abstiegskandidaten ran: Am Sonnabend gegen den Vorletzten 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr, im NDR Livecenter), eine Woche später beim Drittletzten VfB Stuttgart und am letzten Spieltag gegen den Tabellen-14. FC Augsburg. Von Erfolgsdruck angesichts dieses Programms will Labbadia nichts wissen. "Das ist kein Druck, sondern etwas ganz, ganz Positives", sagte der 53-Jährige, der seinen Vertrag beim aktuellen Tabellen-Achten nicht verlängern wollte.

Zieht es Labbadia in die Hauptstadt?

Sollte Labbadia den Fast-Absteiger der beiden vergangenen Spielzeiten am Ende tatsächlich wieder ins internationale Geschäft führen, dürften auch die eigenen Zukunftsaussichten des Trainers besser werden. Vor den letzten Saisonspielen wird Labbadia offenbar bei Hertha BSC als Nachfolger von Pal Dardai gehandelt. Der Hauptstadtclub soll sich mit Stärken und Schwächen des VfL-Trainers intensiv beschäftigen, berichtete die "Berliner Zeitung" am Donnerstag.

Große Personalsorgen

Aktuell beschäftigt sich Labbadia allerdings nur mit Wolfsburg und den anhaltenden Personalproblemen. Gegen Nürnberg, das am Sonnabend bereits absteigen kann, müssen möglicherweise einige Reservisten ran. Etliche Stammkräfte drohen auszufallen. "Durch die Gelbsperre von William sieht es nicht besser aus als letzte Woche. Von denen, die in Hoffenheim fehlten, konnte bisher keiner mit der Mannschaft trainieren", erklärte Labbadia.

"Gerade in der Defensive fehlt uns momentan einiges"

Beim 4:1 in Hoffenheim am vergangenen Sonntag hatten neben Torhüter Koen Casteels (Oberschenkelverletzung), Felix Uduokhai (muskuläre Probleme), dem Langzeitverletzten Ignacio Camacho auch John Anthony Brooks (Innenbanddehnung) und Daniel Ginczek (Rückenprobleme) gefehlt. Paul Verhaegh ist zudem freigestellt. "Gerade in der Defensive fehlt uns momentan einiges. Wir müssen schauen, wie wir das lösen", sagte Labbadia. "Wir haben diese Saison viel mehr an Lösungen gearbeitet, als nur rumzujammern."

Mögliche Aufstellung VfL Wolfsburg





















Dieses Thema im Programm: Sportclub | 05.05.2019 | 22:50 Uhr