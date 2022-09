VfL Wolfsburg: Kovac will gegen Köln "den Bock umstoßen" Stand: 02.09.2022 16:13 Uhr Nach vier Saisonspielen wartet der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga immer noch auf den ersten Sieg. Gegen den noch ungeschlagenen 1. FC Köln soll am Sonnabend die Trendwende gelingen und der erste Dreier eingefahren werden.

Kurioserweise sind es die Rheinländer, gegen die der VfL letztmals in der Bundesliga gewinnen konnte. Am 33. Spieltag der vergangenen Saison gelang in Köln ein 1:0-Erfolg dank eines Treffers von Yannick Gerhardt. Seitdem gab es für die Niedersachsen drei Remis und zwei Niederlagen. VfL-Coach Niko Kovac ist überzeugt, dass die Partie am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) erfolgreich gestaltet werden kann. Nicht zuletzt deshalb, weil nun das Transferfenster geschlossen ist.

"Die Spieler haben schon auch Existenzängste. Sie sehen: Es sind viele Spieler auf dem Markt zu haben, die keinen Club gefunden haben. Die gute Zeit ist im Moment etwas vorüber." VfL-Coach Niko Kovac

Die Ungewissheit bezüglich der eigenen Zukunft habe "die Spieler natürlich beschäftigt. Jeder Einzelne, der nicht mittendrin war, macht sich Gedanken. Die Situation auf dem Fußballmarkt ist nicht einfach. Jeder hat Angst um seine Zukunft, das hat man gespürt und gesehen."

Kovac: Haben zwei, drei Punkte zu wenig

Nun herrsche Klarheit im Aufgebot - Ausreden gebe es nicht mehr. Es sei aber auch nicht alles schlecht bisher, so der VfL-Trainer weiter: In Sachen Intensität und Laufleistung habe seine Mannschaft "einen Sprung gemacht" im Vergleich zur Vorsaison. "Jeder einzelne hat alles versucht. Das ist auch gut so. Nun müssen wir den Fleiß, die Arbeit jedes Einzelnen zusammentun und mixen, damit es eine Einheit wird."

Den verlorenen "zwei, drei Punkten" der ersten vier Spiele laufe seine Mannschaft gleichwohl jetzt schon hinterher: "Es ist jetzt zwar noch nicht allzuviel passiert, aber ich bin kein Freund davon, das alles zu verharmlosen. Ich nehme die Sache sehr ernst und gucke mir das sehr kritisch an. Wir brauchen Punkte."

Köln wird eine "harte Aufgabe"

Vor dem kommenden Gegner hat Kovac viel Respekt: "Es ist eine gefestigte Mannschaft, die keinen Superstar hat - aber ich finde, die Mannschaft ist der Star. Das wird eine harte Aufgabe für uns." Sein Team müsse endlich die vielen Torchancen, die es sich erspiele, auch nutzen. Dann, so der VfL-Coach grinsend, "können wir auch den Bock umstoßen".

Mögliche Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: Casteels - Baku, Lacroix, van de Ven, Paulo Otavio - Guilavogui, Arnold - Kaminski, Kruse, Marmoush - L. Nmecha

1. FC Köln: Schwäbe - Schindler, Kilian, Hübers, Pedersen - Shkiri, Hector - Ljubicic, Kainz - Thielmann, Tigges

