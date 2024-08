Braunschweig will Frankfurt im Eintracht-Pokal-Duell überraschen Stand: 18.08.2024 12:27 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt am Montag Bundesligist Eintracht Frankfurt in der ersten DFB-Pokalrunde. Anders als die Hessen vor ihrem ersten Pflichtspiel wissen die "Löwen" genau, wo sie stehen: am Tabellenende von Liga zwei. Dennoch wollen sie für eine Überraschung sorgen - und ihrer Saison eine Wende geben.

Den Start in die neue Spielzeit hatten sich Trainer Daniel Scherning und sein Team definitiv anders vorgestellt nach dem Hoch des irren und kaum für möglich gehaltenen Klassenerhalts in der Vorsaison. Doch zwei Niederlagen und 2:8 Tore nach zwei Partien haben allen Beteiligten vor Augen geführt, dass der Club nach dem abermals großen personellen Umbruch im Sommer erneut vor einer schwierigen Saison steht - zumindest aber noch Zeit für gefestigte mannschaftliche Strukturen, mehr Kompaktheit und automatisierte Abläufe benötigt.

Scherning fordert mehr Kompaktheit und Robustheit

Scherning gibt sich trotz der zwei Pleiten zum Auftakt vor der Pokal-Partie gegen Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt am Montag (20.45 Uhr, im NDR Livecenter und live im Ersten) dennoch gelassen - und setzt auf die gemeinsame Arbeit.

Im Training ging es unter der Woche daher vor allem um eine "deutlich bessere Kompaktheit gegen den Ball. Wir waren situativ zu weit auseinander und nicht zweikampfstark genug", sagte Scherning. Und mit Blick auf das 1:3 gegen Magdeburg am vergangenen Sonntag ergänzte er: "Wir waren über weite Phasen dieser ersten 60 Minuten einfach nicht so präsent in Zweikämpfen, wie du es sein musst, um ein Zweitligaspiel zu gewinnen."

Für sein Team sei es am Montag gegen die SGE umso wichtiger, diese Kompaktheit und Robustheit über eine deutlich längere Strecke hinzubekommen, "um dafür in Frage zu kommen, die zweite Runde zu erreichen". Konkret ging es dem 40-Jährigen darum, dass "wir sowohl offensiv viele Boxsituationen versucht haben zu kreieren, aber gleichzeitig auch defensiv die eigene Box zu verteidigen".

"Wir müssen noch bessere Entscheidungen treffen"

Die Vorbereitung auf die andere Eintracht empfand der "Löwen"-Coach als "nicht ganz einfach, weil sie einfach noch nicht im Ligaprozess sind". Dennoch habe er in den Testspielen der Mannschaft seines Pendants Dino Toppmöller "klare Abläufe" erkannt, "die man im vergangenen Jahr auch gesehen hat".

"Die Physis und der Top-Speed der Spieler ist einfach im Schnitt nochmal deutlich höher." BTSV-Trainer Daniel Scherning

Insbesondere in puncto Erfahrung, Zweikampfhärte und Tempo erwarte er von der SGE eine enorme Qualität - da sehe man "noch mal den großen Unterschied zwischen beiden Ligen. Die Physis und der Top-Speed der Spieler ist einfach im Schnitt nochmal deutlich höher." Entsprechend stellt Scherning sein Team auf "ein höheres Spieltempo" ein: "Wir werden weniger Zeit und mehr Druck haben. Wir müssen noch bessere Entscheidungen treffen."

Auch trotz des holprigen Starts in die Liga will er die Partie gegen Frankfurt mit einer nicht komplett veränderten Mannschaft angehen. Er glaube, "dass es schon wichtig ist, dass man auch an einer Art 'Stamm' festhält, dass da auch weiterhin ein klares Gerüst erkennbar ist, aber trotzdem wird es auch Richtung Montag personelle Änderungen zum vergangenen Spiel geben."

Krauße nach Nasenbeinbruch mit Maske?

Ob Robin Krauße dabei sein kann, bleibt abzuwarten. Der Mittelfeldspieler war im Training am Donnerstag mit Jona Borsum zusammengeprallt und hatte sich die Nase gebrochen. Dennoch hat Scherning Hoffnung, dass der 30-Jährige am Montag auflaufen kann - mit Maske. Und auch bei Innenverteidiger Kevin Ehlers zeigte er sich optimitisch, da der über die Woche sein Pensum nach muskulären Problemen kontinuierlich hatte steigern können. Scherning wird alle Akteure brauchen, um tatsächlich eine Überraschung schaffen zu können.

