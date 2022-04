Aufstiegs-Experte Trulsen traut St. Pauli Sprung in Bundesliga zu Stand: 07.04.2022 16:30 Uhr André Trulsen feierte mit dem FC St. Pauli als Spieler und Co-Trainer fünf Aufstiege, viermal gelang ihm dabei mit dem Kiezclub der Sprung in die Bundesliga. Nun klopfen die Hamburger wieder ans Tor zur Beletage - zwar ohne "Truller", aber mit einem seiner Ex-Spieler als Coach.

Am 2. Mai 2010 brechen nach dem Schlusspfiff der Auswärtspartie St. Paulis bei der SpVgg Greuther Fürth im Sportpark Ronhof alle Dämme. Die Gäste-Fans stürmen den Rasen und feiern mit den Kiezkickern den 4:1-Erfolg, durch den sie am vorletzten Spieltag den Bundesliga-Aufstieg perfekt gemacht haben. Mittendrin in der Jubeltraube: André Trulsen. Für den Rekordspieler des Stadtteilvereins ist es der fünfte Aufstieg.

1988, 1995, 2001 hatte der gebürtige Hamburger ihn als Spieler geschafft, 2007 und nun drei Jahre später als Assistent von Holger Stanislawski, der am Millerntor ebenfalls eine lebende Legende ist. Einen gewissen Timo Schultz lassen St. Paulis freudetrunkenen Fans ebenfalls an diesem Nachmittag in Fürth hochleben, auch wenn er über die Reservistenrolle in der Saison nicht hinausgekommen ist.

Zwölf Jahre später wandelt "Schulle" auf den Spuren von "Truller" und "Stani". Mit ihm als Trainer haben die Hanseaten beste Chancen, elf Jahre nach dem Abstieg in die Bundesliga zurückzukehren.

Weitere Informationen FC St. Pauli - Werder Bremen: Das Zweitliga-Topspiel im Datencheck Werder führt die Tabelle an, St. Pauli ist Dritter: Was machen die beiden Clubs in dieser Saison besonders gut? Und wo sind sie angreifbar? mehr

St. Pauli winkt bei Sieg gegen Werder Platz eins

Mit einem Sieg am Sonnabend (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen Werder Bremen würde der Kiezclub in der Tabelle zumindest für ein paar Stunden von Rang drei auf Platz eins springen. Das punktgleiche Darmstadt 98, das aktuell die um sechs Treffer bessere Tordifferenz aufweist, tritt erst am Samstagabend (20.30 Uhr) beim 1. FC Nürnberg an. "Das Momentum spricht gerade ein bisschen für Bremen. Die waren eigentlich schon weg vom Fenster, haben jetzt aber eine super Serie hingelegt und sich nach oben gearbeitet. Nun sind sie die Gejagten", sagte Trulsen im NDR Interview und prognostizierte "ein ganz, ganz enges Match. Aber St. Pauli ist am Millerntor in der Lage, gegen jeden Gegner zu bestehen."

Trulsen setzt im Saisonfinale auf Heimstärke

Der 56-Jährige ist seit einigen Wochen Co-Trainer des Regionalligisten FC Altona 93, bei dem in Andreas Bergmann ein weiterer früherer St.-Pauli-Coach die Hauptverantwortung trägt. Während der Hamburger Traditionsclub gegen den Absturz in die Fünfte Liga kämpft, traut Trulsen dem Kiezclub den Sprung in die Bundesliga zu. "Die Mannschaft ist intakt. Sie haben ein gutes Spielsystem, vertrauen auf ihre Stärken und bringen eine gewisse Lockerheit mit. Und sie sind allemal in der Lage, zwei, drei Spiele in Folge zu gewinnen", so der frühere Verteidiger, der aber auch dem Stadtrivalen HSV noch "eine reelle Chance" einräumt.

Bei St. Pauli setzt er nicht zuletzt auf die Heimstärke der Braun-Weißen, die im Saisonfinale noch viermal am Millerntor antreten dürfen: "Da können die Fans im Aufstiegsrennen noch ein Pluspunkt sein."

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Aufstiegskampf Das Restprogramm der Spitzenteams der Zweiten Bundesliga auf einen Blick. Mit dabei: St. Pauli, Werder und der HSV. mehr

"Das Glück kann man sich erarbeiten"

Kein Protagonist in St. Paulis Profi-Historie stieg öfter mit dem Club auf als Trulsen. Ein Aufstiegs-Geheimrezept dafür gibt jedoch laut dem 56-Jährigen nicht: "Jedes Spiel hat seine eigene Geschichte und kann in eine gewisse Richtung laufen. Da braucht man auch ein bisschen Glück. Aber das kann man sich auch erarbeiten." Mit "erarbeiten" hat er dabei ein Attribut angesprochen, für das er selbst als Spieler immer stand: harte Maloche. Nur so gelang es Trulsen und seinen früheren Teamkameraden einst, individuell bessere Mannschaften hinter sich zu lassen.

Und auch in seinen Zeiten als Co-Trainer bestachen die Hamburger mehr durch Geschlossenheit und Leidenschaft denn durch brillante Einzelkönner. An jenem 2. Mai 2010 in Fürth hießen St. Paulis Torschützen Deniz Naki, Marius Ebbers, Charles Takyi und Rouwen Hennings. Mit Ausnahme von Hennings konnte sich keiner dieser Aufstiegshelden später in der Bundesliga durchsetzen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.04.2022 | 19:30 Uhr