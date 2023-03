Alois Schwartz neuer Trainer bei Hansa Rostock Stand: 22.03.2023 14:15 Uhr Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock ist bei seiner Suche nach einem Nachfolger von Trainer Patrick Glöckner fündig geworden. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wird Alois Schwartz neuer Coach der abstiegsbedrohten Mecklenburger.

Der 55-Jährige wird das Amt bis zum Saisonende übernehmen. Der Routinier hatte zuletzt beim Ligakonkurrenten und Tabellenletzten SV Sandhausen an der Seitenlinie gestanden, wurde dort aber im Februar von seinen Aufgaben entbunden.

Schwartz, der seinen langjährigen Co-Trainer Dimitrios Moutas mit nach Rostock bringen wird, leitet bereits am Nachmittag die erste Trainingseinheit bei Hansa. Von Donnerstag bis Sonnabend wird das Team dann ein Kurztrainingslager in der Region Malchow beziehen.

Hansa war nach lediglich einem Sieg aus den vergangenen acht Spielen auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht.

Pieckenhagen: "In die Erfolgsspur zurückfinden"

"Uns war es wichtig, dass wir einen Trainer holen, der den Kampf um den Klassenerhalt in der Zweiten Liga kennt. Daher sind wir froh, dass die Gespräche mit Alois Schwartz zu einer schnellen Einigung geführt haben", sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen. "Mit seiner langjährigen Erfahrung und der Geschlossenheit des gesamten Vereins wollen wir in den verbleibenden Saisonspielen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden."

"Mit der Wucht eines so traditionsreichen Vereins und seinen treuen Fans sollte es uns gelingen, die nötigen Punkte noch zu holen." Alois Schwartz

"Ich freue mich, dass die Verantwortlichen des F.C. Hansa mir diese verantwortungsvolle Aufgabe zutrauen und werde alles daran setzen, um zusammen mit der Mannschaft die Abstiegsplätze bis zum letzten Spieltag zu verlassen", sagte Schwartz. "Mit der Wucht eines so traditionsreichen Vereins und seinen treuen Fans sollte es uns gelingen, die nötigen Punkte noch zu holen."

Der 55-Jährige ist nach Jens Härtel und Glöckner der dritte Hansa-Trainer in dieser Saison. In der Liga geht es für die Rostocker nach der Länderspielpause am 2. April (13.30 Uhr) mit dem Gastspiel beim 1. FC Magdeburg weiter.

"Wir wollen die Länderspielpause nutzen, damit Alois Schwartz die Mannschaft sowie die beiden Co-Trainer Nicolas Masetzky und Uwe Ehlers besser kennenlernen und man schnellstmöglich intensiv miteinander arbeiten kann", so Pieckenhagen.

