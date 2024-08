"Alles kribbelt" - Hansa Rostock startet gegen VfB Stuttgart II Stand: 01.08.2024 15:34 Uhr Nach dem Zweitliga-Abstieg und dem folgenden personellen Umbruch wird es für den FC Hansa Rostock nun ernst: Am Sonnabend empfangen die Mecklenburger den VfB Stuttgart II zum ersten Saisonspiel in der 3. Fußball-Liga. Der Personalmangel im Sturm könnte die Chance für den 18-jährigen Tim Krohn sein.

An der Ostsee geht der Blick längst voraus, auf das was kommt. Und nicht in Wehmut zurück auf das, was gewesen ist. Die Drittklassigkeit ist die Realität - und die gelte es anzunehmen. Das ließ Hansa-Trainer Bernd Hollerbach in der Pressekonferenz vor dem ersten Saisonspiel gegen die U23 des Bundesligisten VfB Stuttgart am Sonnabend (16.30 Uhr, im NDR Livecenter) gleich mal durchblicken.

Und zweifellos: Es finden sich in der Spielklasse viele traditionsreiche Clubs, die interessante Duelle versprechen. Gegen Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue, den VfL Osnabrück, Rot-Weiss Essen, Arminia Bielefeld etwa, oder auch gegen 1860 München, 1. FC Saarbrücken sowie die Aufsteiger Energie Cottbus und Alemannia Aachen. "Die Vorfreude ist groß, alles kribbelt ein bisschen, alle sind etwas nervös", sagte Hollerbach, der auch gleich mal befand: "Ich glaube, wir sind gut vorbereitet."

Die Testspiele im Sommer geben das nicht unbedingt her, nur ganze zwei Mal haben die Mecklenburger den Platz als Sieger verlassen - und dies auch nur gegen klassentiefere Clubs. Beim Landesligisten SV Waren 09 gelang ein 4:0, beim Oberligisten FC Anker Wismar ein 6:0.

Zuletzt Testspielniederlagen in Braunschweig und gegen Lazio

Die Bislanz aus den weiteren vier Partien: ein Remis, drei Niederlagen. Nach dem 1:2 bei Eintracht Braunschweig folgte am vergangenen Sonnabend ein 0:3 in der Generalprobe, die aber gegen den italienischen Erstligisten Lazio Rom auch denkbar schwer war.

Und auch auf die deutliche Unterbesetzung im Angriff - im Isländer Sveinn Aron Gudjohnsen steht nur ein nomineller Stürmer im Kader - ging Hollerbach mit einem positiven Ansatz ein. "Es ist, wie es ist. Ich vertraue den Verantwortlichen", erklärte der ehemalige Profi des FC St. Pauli und HSV. "Ich konzentriere mich auf das, was da ist. Und meine Jungs haben es bis hierhin gut gemacht."

Krohn von Beginn an? Kapitänsfrage offen

Bis auf Innenverteidiger Dominik Lanius (Knieverletzung) sind alle Spieler einsatzbereit. Und die warnte Hollerbach vor dem Aufsteiger. "Stuttgart ist eine spielerisch starke Mannschaft", sagte Hollerbach. Und dann schob er, durchaus passend zu seiner früheren Spielweise, hinterher: "Wir müssen sie bearbeiten." Sieben bis acht Plätze der Startelf seien vergeben, sagte der 54-Jährige und wünschte sich "hungrige Spieler". Der Coach lobte die zahlreichen jungen Profis, besonders die Offensivtalente hätten ihre Chancen genutzt. So könnte der 18-jährige Tim Krohn vom Stürmermangel profitieren und direkt sein Debüt feiern.

Offen ließ Hollerbach, wer die neu zusammengestellte Mannschaft mit zehn Zugängen als Kapitän auf das Feld führen wird. "Das Geheimnis um den Mannschaftsrat und den Kapitän wird erst vor dem Spiel gelüftet", kündigte der Trainer an.

Mögliche Aufstellungen:

FC Hansa Rostock: Uphoff - Gürleyen, Roßbach, Rossipal - Neidhart, Pfanne, Schumacher - Fröling, Harenbrock - Lebeau, Krohn

VfB Stuttgart II: Seimen - Amaniampong, Nothnagel, Reinhardt - Barth, Hanashiro, Simnica, Azevedo - Boakye, Sankoh, Münst

