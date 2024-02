Hannover 96 gegen Martin Kind: Bundesgerichtshof lässt Revision zu

Stand: 29.02.2024 13:11 Uhr

Der Streit zwischen dem Profifußball-Chef Martin Kind und der Führung des Muttervereins Hannover 96 wird wahrscheinlich vor dem Bundesgerichtshof fortgesetzt. In dem Prozess um die Abberufung von Kind ließ das oberste deutsche Gericht in Zivil- und Strafverfahren am Donnerstag eine Revision zu.