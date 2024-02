Nach Fan-Protesten - DFL stoppt Investoren-Einstieg in Fußball-Bundesliga

Stand: 21.02.2024 16:54 Uhr

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den geplanten Einstieg eines Investors abgesagt. Das Präsidium der Dachorganisation der 36 Profivereine beschloss am Mittwoch in Frankfurt am Main einstimmig, die Verhandlungen zum Abschluss über den Milliarden-Deal nicht mehr fortzuführen.