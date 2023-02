"96"-Schriftzug im Mittelkreis vom Eintracht-Stadion Stand: 04.02.2023 13:34 Uhr Unbekannte sind in der Nacht zum Sonnabend ins Eintracht-Stadion in Braunschweig eingebrochen. Sie hinterließen einen "96"-Schriftzug im Anstoßkreis.

Eintracht Braunschweig und Hannover 96 sind seit Jahrzehnten sportliche Erzrivalen. Deshalb bedarf es keiner großen Fantasie, um sich vorzustellen, dass die Aktion sehr wahrscheinlich von 96-Anhängern durchgeführt wurde.

"Eintracht Braunschweig hatte in der Nacht zu Samstag Besuch im Eintracht-Stadion, dabei wurde im Mittelkreis ein 95+1-Schriftzug hinterlassen", schrieb der Zweitliga-Aufsteiger auf seiner Website: "Auf die Schmierereien wurde im Vorfeld des Duells reagiert, das Spiel gegen den 1. FC Heidenheim wird ganz regulär ausgetragen."

Eintracht reagiert mit "Nein danke"

Die Eintracht wollte den Schriftzug komplett entfernen, was allerdings nicht gelang. Als Reaktion schrieben die Braunschweiger "Nein danke" unter den 96-Schriftzug. Nach NDR Informationen geschah dies auf Vorschlag des Fanbeauftragten.



Zum Zweitliga-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 kommt es am Sonntag, den 19. März (13.30 Uhr). In in der Hinrunde hatten sich die Teams 1:1 getrennt.

