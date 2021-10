4:0! St. Pauli zeigt Hansa Rostock die Grenzen auf

Stand: 24.10.2021 15:23 Uhr

Der FC St. Pauli hat auch sein sechstes Heimspiel in der laufenden Zweitliga-Saison gewonnen. Gegen Aufsteiger Hansa Rostock setzte sich der Tabellenführer am Sonntag auch in der Höhe verdient mit 4:0 (2:0) durch.