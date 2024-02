1:1 gegen den BVB - Wolfsburg nun seit sieben Spielen ohne Sieg Stand: 17.02.2024 17:38 Uhr Der VfL Wolfsburg ist trotz einer guten Leistung gegen Borussia Dortmund am Sonnabend nicht über ein 1:1 (0:1) hinausgekommen. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac blieb damit auch im siebten Bundesliga-Spiel in Serie ohne Dreier.

von Tobias Knaack

Die Niedersachsen lieferten gegen den Champions-League-Achtelfinalisten eine ansprechende Leistung, verpassten es aber, sich mit dem ersten Sieg seit Mitte Dezember zu belohnen (1:0 in Darmstadt). Yannick Gerhardt egalisierte im zweiten Durchgang (64.) die frühe Dortmunder Führung durch Niclas Füllkrug (8.).

Nach dem fünften Remis aus den jüngsten sechs Partien stehen die "Wölfe" mit nun 24 Zählern acht Punkte vor dem 1. FC Köln auf Relegationsrang 16, der am Freitag 0:1 gegen Werder Bremen verloren hatte. Zu den europäischen Plätzen - dem eigentlichen Saisonziel - beträgt der Abstand aktuell fünf Zähler, kann aber nach der Partie Freiburg gegen Frankfurt noch anwachsen.

VfL-Doppelchance, aber Dortmunder Führung

Der VfL startete gut in die Partie und hatte durch Kevin Behrens und Lovro Majer eine Doppelchance: Doch BVB-Keeper Gregor Kobel faustete den 22-Meter-Knaller des Wolfsburger Neuzugangs zur Seite und der Kroate setzte den Nachschuss ans Außennetz (4.).

Die "Wölfe" waren spielbestimmend, doch Dortmund ging in Führung: Keeper Koen Casteels lenkte einen Schuss von Marco Reus an den Oberschenkel des durchgelaufenen Füllkrug, von wo aus der Ball ins Tor fiel - 0:1 (8.).

Paredes und Behrens verpassen den Ausgleich

Wenig später flogen aus Protest gegen den geplanten Investoreneinstieg bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) Tennisbälle aus der Wolfsburger Kurve auf das Spielfeld (12.), die Partie wurde in der Folge nur noch im Stop-and-Go-Modus fortgesetzt. Und mit den Unterbrechungen kam auch ein kleiner Bruch ins Spiel der Gastgeber.

Die Kovac-Elf war nicht mehr so schwungvoll und zielstrebig wie zu Beginn, hatte aber dennoch bis zur Pause noch zwei Gelegenheiten zum Ausgleich. Kevin Paredes aber rutschte die scharfe Flanke von Mattias Svanberg über den Schädel (27.) und Behrens' Abschluss in der zwölfminütigen Nachspielzeit landete am Pfosten (45.+9).

Gerhardt trifft zum Ausgleich

Durchgang zwei begann mit einem strammen Schuss von Dortmunds Marcel Sabitzer vielversprechend (48.), musste danach aber wieder unterbrochen werden, weil dieses Mal Bälle aus dem Gästeblock flogen (52.). Schiedsrichter Martin Petersen schickte die Teams nach drei vergeblichen Versuchen, die Partie wieder anzupfeifen, an die Seitenlinie.

Nach dem Re-Start gelang den Niedersachsen der überfällige Ausgleich: Zunächst parierte Kobel einen durch Jonas Wind abgefälschten Schuss von Ridle Baku noch stark (62.), dann aber war auch er geschlagen: Reus produzierte beim Versuch, mit dem Kopf zu klären, im Fünfmeterraum nur eine Kerze - Gerhardt übersprang alle und köpfte ein.

Sabitzer verzieht - und verpasst

Wolfsburg rannte an und spielte auf Sieg. Mehr als eine Halbchance durch Majer, der eine Hereingabe von Lukas Nmecha verpasste, sprang aber nicht heraus (82.). Und da Sabitzer eine Minute vor dem Ende den Ball aus 15 Metern über Casteels' Kasten setzte und in der siebenminütigen Nachspielzeit eine Hereingabe von Niklas Süle verpasste (90.+2), blieb es beim 1:1. Einem Remis, das für die Ambitionen beider Clubs eigentlich zu wenig ist.

22.Spieltag, 17.02.2024 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 1 Bor. Dortmund 1 Tore: 0: 1 Füllkrug (8.) 1 :1 Gerhardt (64.)

VfL Wolfsburg: Casteels - Baku, Lacroix, Jenz, Maehle - Svanberg (46. Gerhardt), Arnold - Majer, Wind (88. A. Sarr), Paredes - K. Behrens (77. L. Nmecha)

Bor. Dortmund: Kobel - Ryerson, Süle, N. Schlotterbeck, Maatsen - Sabitzer, Can - Sancho (79. Bynoe-Gittens), Reus (79. Özcan), Brandt - Füllkrug (85. Moukoko)

Zuschauer: 28917 (ausverkauft)



