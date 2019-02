Stand: 04.02.2019 21:00 Uhr

1:0 in Zwickau - BTSV setzt Aufholjagd fort von Hanno Bode, NDR.de

Eintracht Braunschweig hat erstmals seit dem zehnten Drittliga-Spieltag das Tabellenende verlassen. Die Niedersachsen gewannen am Montagabend durch ein Tor von Bernd Nehrig (56.) beim FSV Zwickau mit 1:0 (0:0) und gaben die "Rote Laterne" an den VfR Aalen (1:2 in Würzburg) weiter. Nach dem dritten Erfolg in den vergangenen vier Partien ist das rettende Ufer für den zwischenzeitlich schon abgeschlagenen BTSV in sichtbare Nähe gerückt. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt lediglich noch drei Zähler. Vor einigen Wochen waren es noch derer zehn.

"Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir sind in der ersten Halbzeit gar nicht im Spiel gewesen. In der zweiten Halbzeit haben wir es deutlich besser gemacht. Aufgrund der klareren Torchancen denke ich, dass es verdient war", sagte "Löwen"-Trainer André Schubert bei "Magenta Sport".

"Löwen" in Hälfte eins ohne Biss

22.Spieltag, 04.02.2019 19:00 Uhr FSV Zwickau 0 Braunschweig 1 Tore: 0: 1 Nehrig (56.)

FSV Zwickau: Brinkies - Barylla, Wachsmuth, Antonitsch, Lange - Reinhardt, Frick - Schröter (77. Bonga), K. Hoffmann (65. Lauberbach), Miatke (70. McKinze Gaines II) - R. König

Braunschweig: Fejzic - B. Kessel, R. Becker, Nkansah, Kijewski - Fürstner, Pfitzner, Nehrig (90.+3 Burmeister) - Feigenspan (46. Putaro), P. Hofmann (72. Düker), Bär

Zuschauer: 4125



Die Eintracht konnte im ersten Abschnitt nicht annähernd an ihre ansprechende Leistung aus dem Duell mit Hansa Rostock (2:0) am vergangenen Spieltag anknüpfen. Gelungene Braunschweiger Ballstafetten waren vor der Pause an einer Hand abzuzählen. Weder die Laufwege noch die Passpräzision stimmten beim Gast. Bezeichnend für seinen - schmeichelhaft ausgedrückt - ausbaufähigen Offensiv-Auftritt war, dass die einzige nennenswerte Gelegenheit aus einem Standard resultierte: Bernd Nehrig schlug einen Eckstoß auf den Kopf von Robin Becker, der leitete auf Marcel Bär weiter und musste eine Millisekunde erschreckt feststellen, dass der Kopfball des Ex-Zwickauers aus der Nahdistanz über den Kasten flog. Und zwar verhältnismäßig weit (38.). Mehr hatte der deutsche Meister von 1967 im ersten Abschnitt in vorderster Front nicht anzubieten.

Ex-"Löwe" Reinhardt mit größter Chance zum 1:0

Auch der FSV hatte so seine (bekannten) Probleme, aus dem Spiel heraus Tormöglichkeiten zu kreieren. Dennoch schlug nach 45 Minuten ein kleines Chancenplus für die Sachsen zu Buche. Sturmhüne Ronny König (14.) und Kevin Hoffmann (43.) stellten mit ihren Abschlüssen Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic zwar vor keine Probleme. Gegen den Kopfball von Julius Reinhardt wäre der Rückkehrer jedoch vermutlich machtlos gewesen, wenn der frühere BTSV-Profi (von 2010 bis 2012 bei den "Löwen") ihn denn aus fünf Metern freistehend irgendwie in Richtung Gehäuse bekommen hätte. Doch dieser Versuch misslang dem 30-Jährigen zum Erstaunen aller anwesenden Protagonisten und Zuschauer (16.).

Nehrig vollendet in Mittelstürmer-Manier

Kurz nach dem Wiederanpfiff sahen sich einige im Braunschweiger Fanblock stehende Schaulustige dazu genötigt, ihre ins Stadion geschmuggelte Pyrotechnik abzubrennen. Referee Mitja Stegemann unterbrach daraufhin die Begegnung für einige Minuten. Die Eintracht erhält also demnächst Post aus Frankfurt am Main. Vom dort ansässigen DFB-Sportgericht wird es wegen des Verstoßes gegen die Hausordnung eine gesalzene Rechnung geben. Apropos Salz: Selbiges fehlte bis dato ja in der Partie. Das änderte sich in der 56. Minute, als BTSV-Kapitän Stephan Fürstner flach auf den ersten Pfosten passte, wo Nehrig in Mittelstürmer-Manier vollendete.

Hernach lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtauch mit Chancen auf beiden Seiten. Die Hausherren besaßen durch König (60.), Nils Miatke (61.), Lion Lauberbach (66.) und Toni Wachsmuth (90.+5) Gelegenheiten. Für die "Löwen" hatten Philipp Hofmann (64.), Fürstner (70.) sowie Nehrig (81.) das 2:0 auf dem Fuß. Zwickaus Keeper Johannes Brinkies vereitelte jeweils den zweiten Braunschweiger Treffer, sodass die Eintracht bis zum Schluss zittern musste.

