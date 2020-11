Stand: 23.11.2020 11:54 Uhr Zverev beendet Tennis-Jahr als Weltranglisten-Siebter

Alexander Zverev beendet das Tennis-Jahr als Nummer sieben der Welt. An den Top-Positionen der Rangliste änderte sich nach den ATP-Finals in London, wo der Hamburger in der Gruppenphase ausschied, nichts mehr. Wie das neue Jahr für die Tennisprofis beginnt, ist derzeit aufgrund der Corona-Pandemie noch unklar. Noch ist kein Turnierkalender für 2021 veröffentlicht. | 23.11.2020 11:53