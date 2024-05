Stand: 02.05.2024 12:31 Uhr Wolfsburgerin Svenja Huth bestreitet gegen Köln 300. Bundesliga-Spiel

Die frühere Fußball-Nationalspielerin Svenja Huth wird am Freitagabend (18.30 Uhr) in der Partie ihres VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln ihren 300. Einsatz in der Bundesliga absolvieren. "Wölfinnen"-Coach Tommy Stroot gab der Allrounderin eine Einsatzgarantie für das Duell mit den Rheinländerinnen. "Das ist eine Marke, vor der ich Respekt habe und die Spielerinnen erreichen können, die immer Verlässlichkeit an den Tag legen“, sagte der Trainer. Die 33-jährige Huth wird erst die siebte Spielerin in der Bundesliga-Historie mit mindestens 300 Einsätzen sein. | 02.05.2024 12:30