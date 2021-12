Stand: 10.12.2021 11:44 Uhr Werder-Profi Agu: Impfpass-Affäre hat Team enger zusammengebracht

Die Impfpass-Affäre um Ex-Trainer Markus Anfang hat die Mannschaft von Werder Bremen nach Ansicht von Verteidiger Felix Agu noch enger zusammengebracht. "Es war ganz wichtig, dass wir zu uns gesagt haben: 'Wenn alles drumherum sehr wild ist, bleiben wir intern ruhig und geschlossen.' Wir wollten uns diesem ganzen Hin und Her nicht hingeben", sagte Agu dem Portal "Deichstube". Der 22-Jährige sagte, er sei von den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Anfang wegen eines mutmaßlich gefälschten Impf-Zertifikats sehr überrascht gewesen. Das Thema Corona ist bei den Bremern ein leidiger Wegbegleiter: Zuletzt wurde am Dienstag Lars Lukas Mai positiv getestet. Mitchell Weiser musste ebenfalls in Quarantäne. | 10.12.2021 11:45