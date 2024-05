Stand: 03.05.2024 20:10 Uhr Wasserball: Waspo/98 Hannover im Pokalfinale - gegen Spandau

Im Finale um den deutschen Wasserball-Pokal kommt es erwartungsgemäß zum Duell der Schwergewichte. Nachdem die White Sharks Hannover gegen Meister WF Spandau 04 Berlin mit 2:20 (0:7, 1:3, 0:5, 1:5) den Kürzeren gezogen hatten, gewann der zweite Nordclub sein Halbfinale beim Final Four in Duisburg. Waspo/98 Hannover siegte mit 19:7 (2:1, 4:3, 7:3, 6:0) gegen Krefeld und greift nun nach dem vierten Titel in Serie. Das Spiel um Platz drei findet am Sonnabend um 12.30 Uhr, das Endspiel sechs Stunden später statt. | 03.05.2024 20:09