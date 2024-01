Stand: 08.01.2024 21:34 Uhr VfL Wolfsburg verleiht Keeper Schulze an den Halleschen FC

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg verleiht Keeper Philipp Schulze bis zum Saisonende an den Drittligisten Hallescher FC. Der 20 Jahre alte Nachwuchstorwart ist bei den "Wölfen" in dieser Saison noch ohne Pflichtspiel-Einsatz. Beim abstiegsbedrohten HFC soll der gebürtige Hannoveraner nun Spielpraxis sammeln. Sein Vertrag in Wolfsburg ist noch bis 2026 datiert. Wechselbörse | 08.01.2021 21:33