Stand: 23.10.2023 13:08 Uhr VfL Wolfsburg: Innenverteidigerin Janssen fällt verletzt aus

Tabellenführer VfL Wolfsburg muss in der Frauen-Bundesliga zwei bis drei Wochen ohne Innenverteidigerin Dominique Janssen auskommen. Die Niederländerin hat nach Vereinsangaben am Sonntag beim Remis gegen die TSG Hoffenheim (2:2) eine muskuläre Verletzung im Beckenbereich erlitten. Somit wird Janssen dem DFB-Pokalsieger wohl im kommenden Spitzenspiel am 5. November beim Meister FC Bayern fehlen. Ergebnisse und Tabelle der Frauen-Bundesliga | 23.10.2023 13:08