Stand: 21.02.2022 17:18 Uhr VfL Oldenburg bindet Trainer Bötel langfristig

Niels Bötel bleibt langfristig Trainer der Bundesliga-Handballerinnen des VfL Oldenburg. Wie der Club am Montagabend mitteilte, verlängerte der 34-Jährige seinen Kontrakt bis 2025. Bötel ist seit 2017 Coach der Niedersächsinnen. "Es ist eine spannende Zeit mit den vielen jungen Talenten in Oldenburg. In den Gesprächen ging es grundsätzlich nur um Kleinigkeiten. Ich weiß, was ich an Oldenburg habe und ich glaube, andersherum ist es genauso", erklärte der Trainer. | 21.02.2022 17:02