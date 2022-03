Stand: 21.03.2022 15:20 Uhr U21: HSV-Profi Alidou nachnominiert

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat angesichts massiver Personalprobleme vor den EM-Qualifikationsspielen gegen Lettland und Israel Flügelspieler Faride Alidou vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV nachnominiert. Die letzten Tage waren extrem. Fast minütlich kam ein Anruf, dass was passiert ist", sagte Di Salvo am Montag. Er nominierte auch Marton Dardai (Hertha BSC), Shinta Appelkamp (Fortuna Düsseldorf) und Vincent Müller (PSV Eindhoven) für die Partien am Freitag gegen Lettland (18.15 Uhr) und vier Tage später in Israel (17 Uhr) nach. | 21.03.2022 15:18