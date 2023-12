Stand: 11.12.2023 09:26 Uhr Türkei bezieht EM-Quartier in Barsinghausen

Die türkische Nationalmannschaft bezieht ihr Quartier während der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Barsinghausen. Das teilte der Niedersächsische Fußballverband am Montag mit. Die Türken werden während des Turniers im Sporthotel Fuchsbachtal wohnen. Die Türkei trifft in der Gruppe F auf Tschechien, Portugal und den Sieger des Play-off-Pfads C. Zuletzt hatte das Team von Trainer Vincenzo Montella in Berlin gegen Deutschland mit 3:2 gewonnen. | 11.12.2023 09:25