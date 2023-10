Stand: 12.10.2023 16:20 Uhr Testspiele: Hansa Rostock und Hannover gewinnen, Kiel und Braunschweig verlieren

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat sein Testspiel am Donnerstag gegen den dänischen Zweitligisten Naestved BK mit 1:0 (0:0) gewonnen. Serhat-Semih Güler traf in der 90. Minute für die Mecklenburger. Ligakonkurrent Holstein Kiel hat seine Partie gegen den dänischen Erstligisten Aarhus hingegen mit 0:1 (0:0) verloren. Eintracht Braunschweig unterlag in einem zweitliga-internen Test Magdeburg mit 2:4 (0:1). Youssef Amyn (47.) und Kaan Caliskaner (90.+6) erzielten die Treffer für den BTSV. Hannover 96 gewann beim Bundesligisten VfL Bochum mit 3:1 (2:0) nach vier Mal 30 Minuten. Monju Momuluh (50.) und Andreas Voglsammer (60.+5, Foulelfmeter/77.) trafen für 96. | 12.10.2023 16:20