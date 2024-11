Stand: 14.11.2024 14:19 Uhr Testspiel: Eintracht Braunschweig holt 1:1 gegen FC St. Pauli

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig und Bundesligist FC St. Pauli haben sich in einem Testspiel 1:1 (0:0) getrennt. Rayan Philippe hatte die Gastgeber per Foulelfmeter (73.) in Führung gebracht. Für die Hamburger glich Andreas Albers aus (79.). Der St.-Pauli-Angreifer war zuvor mit einem Strafstoß an Eintracht-Schlussmann Marko Johansson gescheitert. Nach der Länderspielpause geht es für Braunschweig am 24.November in Kaiserslautern weiter und für St. Pauli in Mönchengladbach. | 14.11.2024 14:20

