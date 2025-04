Stand: 15.04.2025 21:50 Uhr Tennis in Stuttgart: Lys scheitert in der ersten Runde

Eva Lys ist beim Tennisturnier in Stuttgart in der ersten Runde ausgeschieden. Die Hamburgerin, die als Weltranglisten-68. Deutschlands Nummer eins ist, unterlag der an Nummer fünf gesetzten Italienerin Jasmine Paolini nach nur 65 Minuten 2:6, 1:6. Am Mittwoch hat die Hamburgerin Ella Seidel noch die Chance auf den Einzug in die zweite Runde. Sie trifft auf Tatjana Maria aus Bad Saulgau. | 15.04.2025 21:48