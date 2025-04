Stand: 16.04.2025 10:52 Uhr Hannover verpflichtet Abwehrspieler Neubauer von Elversberg

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Linksverteidiger Maurice Neubauer vom Liga-Konkurrenten SV Elversberg verpflichtet. Der 28-Jährige wechselt im Sommer ablösefrei zu den Niedersachsen, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Der Leistungsträger der Saarländer erhielt einen Dreijahresvertrag bis 2028. Neubauer kam in dieser Saison für den saarländischen Tabellendritten in allen bisherigen 29 Liga-Spielen über 90 Minuten zum Einsatz - so auch beim 3:1-Sieg der SVE am verganenen Wochenende in Hannover. Insgesamt erzielte er bislang in dieser Spielzeit zwei Treffer und bereitete sechs Tore vor. | 16.04.2025 10:52