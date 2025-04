Schwaches Hannover 96 unterliegt SV Elversberg mit 1:3 Stand: 12.04.2025 14:58 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 kann seine Bundesliga-Träume allmählich ad acta legen. Die "Roten" verloren am Sonnabend vor heimischer Kulisse mit 1:3 (1:0) gegen die SV Elversberg und kassierten im Aufstiegsrennen den nächsten Nackenschlag.

von Martin Schneider

Die Mannschaft von André Breitenreiter wartet damit weiter auf den ersten Heimsieg im Jahr 2025. Die Niedersachsen hatten zudem noch Glück, dass die Gäste Chancenwucher betrieben, in der zweiten Hälfte der Partie war es teilweise ein Klassenunterschied zwischen beiden Teams.

Ein Tor nach einem Standard, bei dem Phil Neumann den Ball über die Linie stocherte - das war schon alles, was die Gastgeber ihren Fans an diesem Nachmittag offensiv anboten. Defensiv reihte sich zudem ein individueller Fehler an den nächsten.

Neumann bringt 96 in Front

In der zwölften Minute ließ Neumann die Niedersachsen noch vom Sieg träumen. Nach einer Ecke schraubte sich zunächst Josh Knight am höchsten, seinen Kopfball konnte Elversberg-Keeper Nicolas Kristof noch parieren, beim Nachsetzen von Neumann war er dann allerdings chancenlos. Die Führung der "Roten" war etwas überraschend, da die Gäste 96 gut im Griff und mehr von der Partie hatte. Doch die Führung gab den Hausherren Sicherheit, die durch Lars Gindorf in der 32. Minute noch hätten erhöhen können.

In der 33. Minute hatten die Niedersachsen hingegen Glück, dass Fisnik Asllani freistehend sieben Meter vor dem Tor ein Luftloch trat und so den Ausgleich der SVS liegen ließ. Es war allerdings auch die einzig nennenswerte Torchance der "Elv" im ersten Durchgang. Ansonsten hatte die Defensive von Hannover nichts auszustehen.

Elversberg dreht die Partie

Das änderte sich in der zweiten Hälfte - und zwar massiv. In der 55. Minute machte Asllani seinen Fehler aus der ersten Hälfte wieder gut und traf zum mittlerweile hochverdienten Ausgleich. Denn die Niedersachsen schlichen in den zweiten 45 Minuten nur noch über den Platz, als wäre ihnen in der Halbzeit der Stecker gezogen wurden. Und die Gäste betrieben Chancenwucher. Tom Zimmerschied (62.), Asllani (63.) und Elias Baum (66.) hatten riesige Möglichkeiten auf die Führung.

Das Glück der "Roten" war schließlich in der 78. Minute aufgebracht. erneut war es Asllani, der die Schlafmützigkeit, Uninspiriertheit und Trägheit der Gastgeber bestrafte. Wer auf ein Aufbäumen der Breitenreiter-Elf hoffte, wurde bitter enttäuscht. Stattdessen spielten die Gäste weiter und Asllani schnürte in der Nachspielzeit der Dreierpack (90.+9).

Zu allem Überfluss verletzte sich in der Nachspielzeit der eingewechselte Jessic Ngankam nach einem Zweikampf schwer und musste vom Feld getragen werden

29.Spieltag, 12.04.2025 13:00 Uhr Hannover 96 1 SV Elversberg 3 Tore: 1 :0 Neumann (12.) 1: 1 Asllani (55.) 1: 2 Asllani (78.) 1: 3 Asllani (90. +8)

Hannover 96: Zieler - Muroya, Knight (71. Matondo), Neumann, Tomiak - Oudenne (71. Ezeh), F. Kunze, Gindorf (60. Nielsen), Leopold (81. Ngankam), Rochelt (60. Lee) - Tresoldi

SV Elversberg: Kristof - Baum, Pinckert, Rohr (46. Le Joncour), Neubauer - Petkow, Fellhauer, Damar (90. Stock), S. Sahin (74. Sickinger), Zimmerschied (81. Schmahl) - Asllani

Zuschauer: 35500



