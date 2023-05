Stand: 18.05.2023 16:18 Uhr Tennis: Zverev startet beim Turnier in Genf

Nach seinem frühen Aus beim Tennis-Turnier in Rom wird Alexander Zverev in der kommenden Woche in Genf antreten. Der Olympiasieger erhält für die Sandplatz-Veranstaltung eine Wildcard, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Zverev entschied sich kurzfristig für eine Teilnahme, um vor den French Open Spielpraxis sammeln zu können. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am 28. Mai in Paris. In Genf holte Zverev 2019 den Titel. | 18.05.2023 16:18