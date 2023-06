Stand: 22.06.2023 15:25 Uhr THW Kiel: Vier Spieler aus dem Nachwuchsbereich im erweiterten Profi-Kader

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel wird insgesamt vier Spieler aus dem eigenen Nachwuchs-Leistungsbereich in den erweiterten Kader für die kommende Bundesliga-Saison aufnehmen. "Unser ursprünglicher Plan war, in etwa zwei Jahren so weit zu sein, die Plätze 17 bis 21 im Kader mit hoffnungsvollen Talenten besetzen zu können", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. "Jetzt sind wir bereits im zweiten Jahr in Folge dazu in der Lage. Das zeigt, wie exzellent die Mannschaft um unseren Nachwuchskoordinator Klaus-Dieter Petersen mit den jungen Spielern arbeitet." Im erweiterten THW-Kader werden weiterhin die Rückraumspieler Luca Schwormstede, Henri Pabst und Ben Connar Battermann stehen. Sie gehen in die zweite Saison beim Rekordmeister. Hinzu stößt mit Torhüter Magnus Bierfreund ein weiteres Talent des 2004er-Jahrgangs. Perspektivisch soll auch Rechtsaußen Jarnes Faust nach der vollständigen Genesung vom Kreuzbandriss am Trainingsbetrieb der "Zebras" teilnehmen. | 22.06.2023 15:21