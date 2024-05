Stand: 27.05.2024 10:43 Uhr Supercup VfL Wolfsburg - FC Bayern am 25. August in Dresden

Der erste Supercup der Frauen seit 27 Jahren zwischen Meister FC Bayern München und Pokalsieger VfL Wolfsburg findet am 25. August (18.15 Uhr) in Dresden statt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Montag bekannt. Somit kommt es eine Woche vor dem Bundesliga-Start erneut zum Aufeinandertreffen der deutschen Topvereine, die sich erst am 9. Mai im DFB-Pokalfinale in Köln (2:0 für Wolfsburg) begegnet waren. Erstmals wird dann auch Nationalspielerin Lena Oberdorf nach ihrem Wechsel nach München auf ihren früheren Arbeitgeber treffen. Der Supercup der Frauen fand zuletzt 1997 statt. | 27.05.2024 10:40