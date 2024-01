Stand: 12.01.2024 18:24 Uhr St. Pauli unterliegt Ligakonkurrent Osnabrück in Testspiel 1:3

Zweitliga-Aufstiegskandidat FC St. Pauli ist mit einer Niederlage in das Fußballjahr 2024 gestartet. Im Trainingslager in Spanien unterlagen die Hamburger am Freitag gegen den Liga-Konkurrenten und Tabellenletzten VfL Osnabrück mit 1:3 (0:2). In der Partie über zweimal 75 Minuten trafen Dave Gnaase (23.), Christian Conteh (35.) und Noel Niemann (132.) für die Niedersachsen. Adam Dzwigala (54.) war für die Hanseaten erfolgreich. Der Hamburger Torhüter Nikola Vasilj hielt zwischendurch einen Elfmeter. St. Pauli beginnt die Rückrunde am 20. Januar (13 Uhr) zu Hause gegen Kaiserslautern. Einen Tag zuvor (18.30 Uhr, beides im NDR-Livecenter) gastiert der VfL in Karlsruhe. | 12.01.2022 17:42